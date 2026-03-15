Постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу. Про це повідомляє голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Що відомо про атаку Росії по блокпосту?

У селі Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району російський безпілотник здійснив атаку на один з українських блокпостів. За попередньою інформацією, унаслідок удару є загиблий та поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліцейський.

На місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих з БпЛА, працюють відповідні служби.

Чернігівська область, яка межує з Росією та Білоруссю, регулярно зазнає обстрілів і атак безпілотників з боку російської армії.

Окупанти застосовують різні види озброєння – від артилерії до ударних дронів. Найчастіше під ударами опиняються прикордонні громади, інфраструктура та позиції українських військових.

