Про це пише Суспільне.
Що відомо про вибух у Чернігові?
Тривогу у Чернігівському районі оголосили о 15:18. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожого балістичного озброєння.
Через 4 хвилини військові попередили про рух російської ракети через Чернігівщину.
Чернігів – укриття!
– написали Повітряні сили.
О 15:23 у Чернігові пролунав вибух. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Вибух також підтвердив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
"У місті пролунав вибух. Перед вибухом фіксувався підліт балістичної ракети до міста. Інформація уточнюється", – зазначив Брижинський.
О 15:37 начальник Чернігівської МВА уточнив, що вибух пролунав на північних околицях за межами міста Чернігів.
Де були вибухи в Україні останнім часом?
Уночі 26 лютого Київ атакували ударні безпілотники та балістичні ракети. У столиці лунали вибухи та працювала ППО.
Тоді ж Росія атакувала балістикою та БпЛА місто Харків. Внаслідок удару у Шевченківському районі постраждала житлова багатоповерхівка, пошкоджено електромережі та газопровід.
Також масованої атаки зазнала Вінницька область. Від удару ворога пошкоджено близько 20 житлових будинків, постраждала жінка.