Про це пише Суспільне.

Дивіться також У Києві та низці областей – тривога через загрозу балістики

Що відомо про вибух у Чернігові?

Тривогу у Чернігівському районі оголосили о 15:18. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожого балістичного озброєння.

Через 4 хвилини військові попередили про рух російської ракети через Чернігівщину.

Чернігів – укриття!

– написали Повітряні сили.

О 15:23 у Чернігові пролунав вибух. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Вибух також підтвердив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"У місті пролунав вибух. Перед вибухом фіксувався підліт балістичної ракети до міста. Інформація уточнюється", – зазначив Брижинський.

О 15:37 начальник Чернігівської МВА уточнив, що вибух пролунав на північних околицях за межами міста Чернігів.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де були вибухи в Україні останнім часом?