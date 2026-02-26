Про наслідки ворожих дій інформує міський голова Ігор Терехов. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Харків 26 лютого та її наслідки?

У Харкові вночі 26 лютого пролунали кілька вибухів, місто опинилося під атакою БпЛА та балістичних ракет.

Унаслідок комбінованої атаки з повітря у Шевченківському та Київському районах є руйнування.

Міська влада пише, що було влучання двох балістичних ракет та групи БпЛА, які пошкодили багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, обірвали дроти контактних мереж, перебили газопровід.

На жаль, є інформація про пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі. ОВА пише, що пошкоджено стіну та припарковані автомобілі.

У Слобідському районі на місці ворожого удару пожежа.

У Салтівському районі зруйновано приватний житловий будинок, на місці пожежа та завали.

Щодо постраждалих: загалом у місті 7 людей звернулися по допомогу до лікарів.

