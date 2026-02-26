Про наслідки ударів ворога повідомив Олександр Вілкул із Ради оборони міста. Розповідаємо, яка є на цей час інформація.
Хронологія атаки "Шахеди" атакують Україну, у частині областей – тривога: куди летять ворожі БпЛА
Що відомо про атаку БпЛА на Кривий Ріг 26 лютого та її наслідки?
Повітряна тривога у Дніпропетровській області, зокрема у Криворізькому районі, почалася о 01:29. Ворог запустив чергові партії ударних БпЛА, і вони полетіли до Кривого Рогу.
Кілька разів у місті чули вибухи. Станом на 03:30 вже є перша інформація про наслідки атаки:
- Сталося влучання "Шахеда" у п'ятиповерховий будинок.
- Є щонайменше один постраждалий – на щастя, легкий.
- Будинок пошкоджено, багато вибитих вікон.
Влада розгортає штаб допомоги людям поруч із місцем події.
Де ще лунали вибухи цієї доби?
- Пізно ввечері 25 лютого серія вибухів прогриміла у Полтаві, місто намагалися атакувати російські безпілотники.
- Також цього дня стало відомо, що ворог вперше застосував FPV-дрон на оптоволокні для атаки на Харків.