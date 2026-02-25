Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Що відомо про вибухи у Полтаві?

Повітряну тривогу на території Полтавського району оголосили близько 22:47. Незавдовго після цього Повітряні сили ЗСУ повідомили про БпЛА у регіоні у районі населеного пункту Диканька, західним курсом на Миргород.

Згодом про небезпеку повідомили Кременчуцький та Миргородський райони області. Вже орієнтовно о 23:29 з'явилася інформація про те, що у Полтаві чули вибухи. Через кілька хвилин в обласному центрі знову було гучно.

На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях,

– написав керівник ОВА.

Орієнтовно о 23:32 журналісти повідомили про те, що чули ще кілька вибухів. згодом було гучно знову, точну кількість наразі не вказують. На момент публікації місцева влада не повідомляла про наслідки через атаку.

Де було гучно раніше?