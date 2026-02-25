Об этом сообщают корреспонденты Суспильного и начальник областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Смотрите также "Шахеды" атакуют Украину, в части областей – тревога: куда летят вражеские БпЛА

Что известно о взрывах в Полтаве?

Воздушную тревогу на территории Полтавского района объявили около 22:47. Вскоре после этого Воздушные силы ВСУ сообщили о БпЛА в регионе в районе населенного пункта Диканька, западным курсом на Миргород.

Впоследствии об опасности сообщили Кременчугский и Миргородский районы области. Уже ориентировочно в 23:29 появилась информация о том, что в Полтаве слышали взрывы. Через несколько минут в областном центре снова было громко.

В Полтавской области работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях,

– написал руководитель ОВА.

Ориентировочно в 23:32 журналисты сообщили о том, что слышали еще несколько взрывов. впоследствии было громко снова, точное количество пока не указывают. На момент публикации местные власти не сообщали о последствиях из-за атаки.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где было громко раньше?