24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Где сейчас "Шахеды?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте