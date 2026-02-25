24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Сбивает каждый третий дрон: Игнат назвал эффективное украинское оружие против "Шахедов"

Где сейчас "Шахеды?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

23:00, 25 февраля

Вражеские БпЛА на востоке Сумщины, курс западный.

22:55, 25 февраля

БпЛА на Полтавщине в районе населенного пункта Диканька, курс западный (Миргород).

22:08, 25 февраля

БпЛА на Запорожье! В укрытие!

21:55, 25 февраля

БпЛА в направлении Харькова с юго-востока.

21:53, 25 февраля

БпЛА на севере Черниговщины, курс – юго-западный.