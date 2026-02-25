24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Де зараз "Шахеди?
Ворожі БпЛА на сході Сумщини, курс західний. БпЛА на Полтавщині в районі населеного пункту Диканька, курс західний (Миргород). БпЛА на Запоріжжя! В укриття! БпЛА у напрямку Харкова з південного сходу. БпЛА на півночі Чернігівщини, курс – південно-західний.
