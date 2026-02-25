Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Сколько ворохих целей сбила украинская ПВО этой ночью?

В ночь на 25 февраля российская армия продолжила терроризировать украинские города ударными беспилотниками различных типов, в частности "Шахедами", "Гербера" и "Италмас".

Всего над Украиной зафиксировали 115 ударных дронов. Они двигались из российского Брянска, Курска и временно оккупированной территории Донецкой области.