Уже с июня в армии должны начать действовать ощутимые изменения в финансировании, службе и управлении военными. Об этом заявил Владимир Зеленский.
Смотрите также Автоматическое продление отсрочек и подготовка к реформе: какой будет мобилизация в мае
Что известно о новых зарплатах военных?
В Украине готовят комплексную реформу Вооруженных сил, которая охватывает финансирование, кадровую политику, контракты, ротации и подходы к ведению войны. По словам Владимира Зеленского, это не точечные изменения, а перестройка логики функционирования армии.
Одним из ключевых блоков реформы станет существенное повышение денежного обеспечения военных. Президент подтвердил, что система выплат будет дифференцированной в зависимости от условий службы:
- тыловые должности – не менее 30 000 гривен
- боевые должности – значительно выше выплаты
- отдельное повышение для сержантов и офицеров боевых подразделений
Также рассматривается внедрение специальных контрактов для пехоты и штурмовых подразделений.
Я поставил задачу, чтобы уровень ежемесячных контрактов для пехотинцев на первой линии был на уровне 250 – 400 тысяч гривен,
– заявил Зеленский.
Речь идет о системе, которая должна сделать службу более предсказуемой и финансово мотивированной, особенно для тех, кто находится на передовой.
Повышение заработной платы прокомментировал и руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. По его словам, работа военных должна вознаграждаться достойно.
"Военная служба, вооруженная борьба за свободу нашего государства должна достойно вознаграждаться – это важная, но не единственная составляющая масштабной реформы в армии, которая стартует под контролем Президента Украины. Украинское войско – ключевой приоритет! Мы должны меняться, чтобы побеждать", – написал Буданов.
Как изменятся сроки службы?
Еще один ключевой элемент реформы – введение четких сроков военной службы. По словам президента, это один из самых чувствительных и одновременно важных моральных аспектов изменений.
Это наиболее принципиальный моральный момент. Чтобы можно было, в частности, начать увольнять с военной службы тех людей, которые были мобилизованы ранее,
– подчеркнул Зеленский.
Новая система контрактов должна обеспечить более прогнозируемую ротацию личного состава и уменьшить нагрузку на мобилизованных военных.
Какие еще изменения предусматривает реформа?
Особое внимание в реформе уделяют пехоте, которую в ОП называют "основой обороны". В то же время армия продолжает движение в сторону технологизации:
- увеличение количества дронов на фронте
- развитие ударных и разведывательных БпЛА
- внедрение наземных роботизированных комплексов
- расширение "кил-зон"
- поражения врага
Зеленский отметил, что современная война невозможна без технологий, но именно пехота остается тем элементом, который удерживает линию фронта.
Реформа также предусматривает: упрощение переводов между подразделениями, улучшение обеспечения боевых бригад, стабильное ежемесячное пополнение личного состава, обновление системы военного образования, новые подходы к мобилизации и контрактной службы
Президент поручил Министерству обороны, Генштабу и Офису президента согласовать все детали с боевыми командирами.
Что ранее рассказывали об изменениях, которые может принести реформа?
Вениславский предложил новую модель бронирования работников во время мобилизации, которая предусматривает изменение действующего подхода. Речь идет о том, что предприятия смогут сохранять ключевых специалистов не через финансовые механизмы, а путем привлечения новых людей в ряды ВСУ.
В рамках обновления законодательства о мобилизации в Украине обсуждают возможные изменения, которые предусматривают новые полномочия для Национальной полиции в отношении лиц со статусом "в розыске".
Одна из идей заключается в том, что полиция может получить расширенный доступ к данным реестра "Оберег" и новые функции в работе с гражданами, которые уклоняются от выполнения воинского учета. В частности, речь идет о возможности открытия административных или даже уголовных производств и доставки таких лиц в территориальные центры комплектования.