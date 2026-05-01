В мае 2026 года в Украине официально продолжится военное положение и, как следствие, мобилизация. В Украине четко определены правила призыва, которые пока не меняются. Хотя Министерство обороны обещает провести масштабную реформу. Среди прочего обещают подготовить комплексное улучшение условий рекрутинга и службы в Силах обороны.

В этом месяце военнообязанные будут проходить процедуру продления отсрочки. У всех, кто ее имеет, срок действия завершится 3 мая. У большинства граждан отсрочка продолжится автоматически, но есть нюансы.

24 Канал подробно разобрал актуальные правила мобилизации в мае 2026 года: вопрос возможного снижения мобилизационного возраста, изменения в работе ТЦК, правила выезда за границу и другие актуальные проблемы.

Будет ли снижение призывного возраста до 18 лет в мае?

Уже в течение нескольких лет мобилизационный возраст стартует с 25 лет. Младших людей и старше 60 лет призывать запрещено, однако разрешается их добровольная служба. От 18 до 25 лет мобилизовать могут только мужчин, которые прошли базовую военную подготовку или службу. В этом месяце народные депутаты не считали необходимым снижать мобилизационный возраст. Об этом официально сообщил глава подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко.

До 25 лет мужчины и женщины могут поступить на военную службу исключительно добровольно. Для этого даже действует специальная программа "Контракт 18 – 24", по которой срок службы достигает от одного года.

Согласно новому постановлению Кабинета Министров в течение года не могут мобилизовать военнообязанных и резервистов, которые во время действия военного положения находились на военной службе по контракту и были уволены. Такие лица должны обратиться в ТЦК по месту пребывания на воинском учете и подать заявление о предоставлении отсрочки, документ прохождения военной службы по контракту и об основании увольнения с военной службы.

Кроме того, в образовательный процесс вносят обязательную военную подготовку. Новый закон вводит комплексную модель обучения с теоретической и практической частями. Для этого в государстве создадут специальные центры подготовки к национальному сопротивлению.

17-летние ребята, согласно нормам, должны находиться на воинском учете, однако призывать их, конечно, не будут. Однако молодежь уже может изучать военное дело, чтобы по желанию позже присоединиться к армии.

Будет ли мобилизация женщин?

Мобилизация женщин в Украине, по-прежнему, будет добровольной. Единственная группа, которая по закону должна стоять на учете – это те, кто имеет медицинскую или фармацевтическую специальность. Однако принудительно их не будут брать в армию. Минобороны пытается изменить механизм, чтобы влияние человеческого фактора не позволяло ошибочно ставить на учет женщин других специальностей.

Кто в мае имеет право на отсрочку и бронирование от мобилизации?

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определяет, кто из граждан временно не подлежит призыву. Из перечня не исключили ни одну категорию. Но тем, кто имеет право на отсрочку стоит проверить, продолжится ли их освобождение от мобилизации автоматически после 3 мая. Если нет, то человека могут забрать в ТЦК.

Автоматически отсрочка продолжится у:

лиц с инвалидностью и временно непригодных к военной службе;

родителей, имеющих детей с инвалидностью, или совершеннолетних детей с инвалидностью I – II групп;

лиц, имеющих мужа или жену с инвалидностью I – II групп, или ухаживающих за родственниками;

родителей трех и более детей;

студентов дневной формы обучения, аспирантов и работников учебных заведений;

лиц, чьи близкие погибли или пропали без вести во время войны;

освобожденных из плена;

опекунов недееспособных лиц;

родителей-одиночек;

у людей 18 – 25 лет, которые уволились после окончания однолетнего контракта.

При условии, что человек еще имеет актуальные основания для отсрочки и они подтверждаются реестрами, освобождение будет действовать и после 4 мая. Информацию об этом можно получить в приложении Резерв+:

Если отсрочка не продолжилась, то право на нее стоит восстановить. Для этого рекомендуется подать необходимые документы через ЦПАУ или воспользоваться онлайн-подачей через Резерв+, если это разрешено функционалом.

Важно! Система не принимает новую заявку, если отсрочка еще действует. Поэтому новую заявку следует подавать после окончания срока.

Адвокат Вадим Гречкивский в комментарии для нашей редакции рассказал о возможных проблемах, если отсрочка прекратилась досрочно. По его словам, на практике это довольно распространено и такое может происходить из-за изменения алгоритмов проверки данных.

Вадим Гречкивский Адвокат По имеющейся информации, Министерство обороны Украины работает над устранением технических недостатков. В то же время с практической точки зрения, безопаснее повторно подать документы через ЦПАУ, чтобы зафиксировать надлежащее обращение.

По данным СМИ, одним из планов реформы мобилизации является изменения в бронировании. Освобождение от мобилизации могут снять со всех и оставить его действующим только для тех, кто реально работает на критических предприятиях. Сейчас таких норм нет, но эксперт комментирует, что такое решение может стать абсурдным.

Очень много есть вбросов о том, что оставят только бронирование для военных предприятий. Это, по моему мнению, не соответствует вообще политической ситуации в стране. Потому что, если отменить критичность крупных и даже средних предприятий, бюджет Украины вообще будет мизерный. Не хватит ни на зарплаты военным, ни на пенсии, ни на дроны. Я думаю, что эта идея будет только на уровне вбросов и вообще не дойдет до практической реализации,

– сказал Гречкивский.

Чтобы оформить бронирование работникам, все госорганы и предприятия должны вносить соответствующие заявки на портале Дия. ТЦК проведут проверку и вынесут решение о бронировании.

Кто может ехать за границу?

Мужчины в возрасте 18 – 60 лет могут пересекать границу только при наличии военного билета – бумажного или электронного. Беспрепятственно из Украины могут ехать мужчины с действующей отсрочкой или бронированием. Также пересекать границу разрешено лицам 18 – 23 лет.

При наличии всех документов выехать из Украины позволяют спортсменам и артистам, которые должны работать за рубежом. С помощью системы "Шлях" право на пересечение границы получают моряки, дальнобойщики, перевозчики и волонтеры.

Женщины могут свободно пересекать границу, если они не находятся на государственной службе.

Заметим! Граждане с бронированием пересекают границу на общих основаниях, в частности для служебной командировки. Бронирование освобождает от мобилизации, но не дает окончательного права на выезд.

Могут ли мобилизовать мужчин, старше 50 лет?

Предельный призывной возраст в Украине – 60 лет. Поэтому военнообязанных от 50 до 60 лет могут мобилизовать на общих основаниях, но с учетом состояния здоровья. В зависимости от этого они могут служить как на передовой, так и в тылу, на должностях связистов, инженеров или других опытных специалистов. На штурмовые позиции такую категорию военных отправляют редко.

В то же время для мужчин, старше 60 лет тоже есть контракт для службы. Если военно-врачебная комиссия признает человека годным, то по собственному желанию он может служить в течение года.

Будут ли изменения в работе ТЦК и мобилизации в мае?

Вероятно, реформа сделает так, что ТЦК и СП будут иметь другие полномочия, чем сейчас и в целом подходы к мобилизации будут меняться. То есть главной задачей будет не розыск и задержание граждан, а работа с привлечением людей в армию через рекрутинг, а также социальная поддержка.

ТЦК – это не правоохранительный орган. Он не должен заниматься тем, чем сейчас занимается. Служащим нужно делать военные дела, осуществлять мобилизацию, отправлять людей на базовую общую военную подготовку, подбирать им специальности, адаптировать их из гражданского к военной жизни. Кроме того, и заниматься проблемами военнослужащих. Поэтому однозначно ТЦК должна правильно быть отстранена от процессов "отлова" людей на улице,

– отметил Вадим Гречкивский.

Адвокат добавил, что министр обороны Михаил Федоров сейчас делает очень сложную работу и перед ним стоит сложная задача: удержать армию, пополнить ряды ВСУ и сделать процедуру более человечной, чтобы права людей не нарушались.