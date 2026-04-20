Готовится ли в Украине снижение мобилизационного возраста?
Мобилизационного ресурса пока достаточно, ведь в запасе есть много бывших военных, которые ушли на пенсию. В случае необходимости к боевым действиям смогут привлечь сначала их. Об этом рассказал глава подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко на брифинге в Интерфакс-Украина.
То есть пока уменьшать мобилизационный ресурс не нужно, ведь сначала призвать могут людей мобилизационного возраста, которые еще не служат или попали в резерв. Кроме военных на пенсии, согласно Конституции Украины к службе в армии могут привлечь работников силовых структур.
Все эти факты Министерство обороны учитывает при реформировании мобилизации, а Верховная Рада рассмотрит соответствующие законопроекты.
Мы понимаем, что в определенный момент наш враг может применить увеличение мобилизационного ресурса и привлечения его к войне. И мы можем также тогда рассматривать законопроекты для того, чтобы был снижен возраст гражданина, который становится на защиту родины. Но я считаю, что у нас еще есть ресурсы для того, чтобы этого не делать,
– говорит народный депутат.
То есть, по словам Анатолия Остапенко, к службе важно всячески привлекать людей, которые соответствуют нынешнему призывному возрасту, но по определенным причинам еще не были привлечены к отпору вооруженной агрессии России.
А молодежь взамен может участвовать в армии добровольно, через подписание выгодных им контрактов. К примеру "Контракт 18 – 24" привлекал молодых бойцов, которые несмотря на возраст начали службу.
Что предшествовало?
Еще в декабре в СНБО отметили, что никаких решений или даже подготовки к снижению мобилизационного возраста и принудительного привлечения молодых людей в армию нет. Действующие правила мобилизации остаются без изменений.
Тогда по сети распространялись слухи о мобилизации студентов. Такая информация была безосновательной манипуляцией, чтобы посеять панику.
Речь идет об информационных атаках, направленные на дестабилизацию общества. Особый акцент делается на молодежи и их семьях, чтобы вызвать страх и недоверие.