Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марины Бекало для ТСН.

Мобилизуют ли мужчин после 50?

Сейчас законодательство не предусматривает исключений по мобилизации мужчин с 50 до 60 лет.

То есть эти лица подлежат призыву на общих основаниях, если военно-врачебная комиссия (ВВК) признает их годными к службе и они не будут иметь оснований для отсрочки.

В то же время в ТЦК действуют внутренние распоряжения и мобилизационные задания от Генерального штаба ВСУ, которые определяют необходимое количество мобилизованных для доукомплектования войск, рекомендуемый возраст, военно-учетную специальность и другие параметры.

Таких распоряжений и мобилизационных заданий нет в публичном доступе, они являются служебной информацией, исключительно для ТЦК и СП. Поэтому ссылаться на определенные условия или правила мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет невозможно,

– объяснила Марина Бекало.

Адвокат отметила, что на практике мужчин в возрасте после 55 лет призывают меньше. В то же время, если их все же мобилизуют, то в основном на должности в подразделениях обеспечения или тыловых структурах – например, логистов или водителей.

Важно! Несмотря на все, если мужчину 50+ лет мобилизуют на боевую должность – это не является нарушением закона.

Юристы также отмечают, что мужчины с боевым опытом или военной специальностью имеют более высокие шансы на мобилизацию, даже после 50 лет. Это особенно касается инженеров, медиков или ремонтников техники.

Что изменилось в процессе призыва в ноябре?