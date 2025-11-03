Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марины Бекало для ТСН.
Читайте также Есть подводные камни: юрист объяснил, как получить отсрочку от мобилизации для ухода за родственником
Мобилизуют ли мужчин после 50?
Сейчас законодательство не предусматривает исключений по мобилизации мужчин с 50 до 60 лет.
То есть эти лица подлежат призыву на общих основаниях, если военно-врачебная комиссия (ВВК) признает их годными к службе и они не будут иметь оснований для отсрочки.
В то же время в ТЦК действуют внутренние распоряжения и мобилизационные задания от Генерального штаба ВСУ, которые определяют необходимое количество мобилизованных для доукомплектования войск, рекомендуемый возраст, военно-учетную специальность и другие параметры.
Таких распоряжений и мобилизационных заданий нет в публичном доступе, они являются служебной информацией, исключительно для ТЦК и СП. Поэтому ссылаться на определенные условия или правила мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет невозможно,
– объяснила Марина Бекало.
Адвокат отметила, что на практике мужчин в возрасте после 55 лет призывают меньше. В то же время, если их все же мобилизуют, то в основном на должности в подразделениях обеспечения или тыловых структурах – например, логистов или водителей.
Важно! Несмотря на все, если мужчину 50+ лет мобилизуют на боевую должность – это не является нарушением закона.
Юристы также отмечают, что мужчины с боевым опытом или военной специальностью имеют более высокие шансы на мобилизацию, даже после 50 лет. Это особенно касается инженеров, медиков или ремонтников техники.
Что изменилось в процессе призыва в ноябре?
С 1 ноября в Украине начали действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Подать заявление о ее получении можно в смартфоне через приложение Резерв+ или в ЦНАПе.
Если все данные для отсрочки есть в реестрах, система продолжит ее автоматически. Это касается, в частности, людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, ученых и других категорий.
3 ноября Владимир Зеленский также подписал закон, который предусматривает, что военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, позволят временно брать на работу и оформлять бронирование.