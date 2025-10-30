Кабинет Министров внес изменения в постановление №560, регулирующее порядок предоставления отсрочек. О ключевых нововведениях в правилах получения отсрочек от службы рассказывает 24 Канал.
Что изменится с 1 ноября в оформлении отсрочек?
В Украине вводится автоматическое продление отсрочек от мобилизации для лиц с постоянными основаниями.
Так, при наличии у военнообязанного трех несовершеннолетних детей – система самостоятельно обновит статус. Ориентировочно более 600 тысяч отсрочек продолжатся автоматически.
Подать заявление на одну из девяти основных отсрочек, охватывающих 80% всех случаев, теперь можно онлайн через приложение Резерв+. Впоследствии перечень доступных отсрочек обещают расширить.
Для тех, кто подает документы офлайн, будут работать ЦНАПы.
Кроме того, с 1 ноября бумажные справки с печатью заменяются на электронные военно-учетные документы или распечатки с QR-кодом.
В дальнейшем подтверждение отсрочки от мобилизации будет доступно в соответствующем разделе в Резерв+. Скачать или распечатать документ можно следующими способами:
- в приложении Резерв+;
- на портале Дія;
- в местных ТЦК и СП или ЦНАП, если нужна бумажная версия справки.
Мобилизация в Украине: последние новости
Нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко проинформировал, что количество повесток может возрасти после интеграции системы "Резерв+" с налоговыми базами и реестрами избирателей. Также рассматривается возможность расширения состава ТЦК благодаря привлечению демобилизованных военных и назначению ветеранов на ключевые должности в структурах безопасности.
Военнослужащим, которые самовольно оставили часть, грозит наказание в виде лишения свободы. Упрощенная процедура возвращения без ответственности больше не применяется.