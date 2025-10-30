Кабинет Министров внес изменения в постановление №560, регулирующее порядок предоставления отсрочек. О ключевых нововведениях в правилах получения отсрочек от службы рассказывает 24 Канал.

Что изменится с 1 ноября в оформлении отсрочек?

В Украине вводится автоматическое продление отсрочек от мобилизации для лиц с постоянными основаниями.

Так, при наличии у военнообязанного трех несовершеннолетних детей – система самостоятельно обновит статус. Ориентировочно более 600 тысяч отсрочек продолжатся автоматически.

Подать заявление на одну из девяти основных отсрочек, охватывающих 80% всех случаев, теперь можно онлайн через приложение Резерв+. Впоследствии перечень доступных отсрочек обещают расширить.

Для тех, кто подает документы офлайн, будут работать ЦНАПы.

Кроме того, с 1 ноября бумажные справки с печатью заменяются на электронные военно-учетные документы или распечатки с QR-кодом.

В дальнейшем подтверждение отсрочки от мобилизации будет доступно в соответствующем разделе в Резерв+. Скачать или распечатать документ можно следующими способами:

в приложении Резерв+;

на портале Дія;

в местных ТЦК и СП или ЦНАП, если нужна бумажная версия справки.

Кстати, народный депутат Федор Вениславский рассказал, что ежемесячно в ряды Вооруженных сил присоединяются около 30 тысяч граждан.

