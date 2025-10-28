Нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко рассказал, насколько увеличится количество повесток. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью "Телеграфу".

Когда в Украине будут выписывать больше повесток?

По словам Горбенко, если "Резерв+" объединят с налоговыми базами и реестрами избирателей, то повесток будут выписывать больше. Это связано с тем, что информация появится в полном объеме, особенно по регистрации ПИН.

Поэтому я думаю, что в ТЦК будет полная база. Проблема другая – найти этих людей. Кто-то выехал за границу, кто-то забронирован или почему-то получил инвалидность в 25 лет. Каждую ситуацию следует разбирать индивидуально,

– пояснил Горбенко.

Он добавил, что стоит увеличивать численность состава ТЦК демобилизованными. Кроме того, по словам нардепа, демобилизованные военные часто спрашивают почему они не могут быть полицейскими.

Горбенко объясняет, что человек провоевал три года и хочет остаться работать в секторе безопасности и обороны, например в МВД. А служащие структуры МВД, которые имеют бронь, пойдут воевать. Поэтому есть предложения от депутатов и военных, чтобы в будущем на ответственные должности назначали участников боевых действий.

