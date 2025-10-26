Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, сколько человек прибывает на службу каждый месяц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.
Что сказал Вениславский о мобилизации в Украине?
По словам нардепа, ежемесячно на военную службу как по мобилизации, так и через систему рекрутинга прибывают около 30 тысяч граждан Украины.
Сейчас в Верховной Раде каких-то законодательных предложений или запросов от сектора безопасности и обороны, от Генштаба, главнокомандующего ВСУ, Министерства обороны по поводу совершенствования вопросов, связанных с мобилизацией, нет.
Вениславский рассказал о темпах мобилизации в Украине: видео Media Center Ukraine
То есть мы все те вопросы, которые обсуждались, о которых дискутировали, мы законодательную основу обеспечили,
– заявил Вениславский.
Он также добавил, что вопрос о темпах мобилизации лучше адресовать в Вооруженные Силы, Генштаб и Министерство обороны.
Вениславский отметил, что резких изменений в количестве мобилизованных или других аспектах нет. Все идет планомерно, как предусмотрено соответствующими законодательствами о введении военного положения и всеобщей мобилизации.
Мобилизация в Украине: что стоит знать?
В Украине мобилизовать могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с опытом службы или военным образованием, которые признаны годными ВВК и не имеют отсрочки или брони, мужчин от 25 до 60 лет без опыта службы, если они не имеют отсрочки или бронирования.
Юноши и девушки от 18 до 24 лет могут добровольно заключить контракт с Силами обороны и получить финансовое вознаграждение в размере 1 миллиона гривен и ряд льгот. На добровольной основе присоединиться к ВСУ могут и граждане, которым исполнилось 60 лет.
В определенных случаях военнообязанные имеют право на отсрочку от мобилизации. Она доступна студентам, лицам с инвалидностью или тем, кто признан непригодным по заключению ВВК и тому подобное.