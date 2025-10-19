Кого могут мобилизовать в ноябре 2025 года – рассказывает 24 Канал.
Кто подпадает под мобилизацию в ноябре 2025 года?
Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на службу могут быть призваны военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья, не имеют отсрочки и не состоят на учете для бронирования.
Стоит отличать две категории:
- военнообязанные – мужчины, которые уже имеют опыт службы или проходили военную подготовку, например, на военной кафедре;
- призывники – лица без военного опыта или образования, которые до 25 лет могут служить только добровольно.
Таким образом, основная часть мобилизованных – мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Ранее предел устанавливали с 27 лет, но ее снизили до 25, что расширило круг потенциальных призывников.
Кто может получить повестку в ноябре:
- военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет с опытом службы или военным образованием, которые признаны годными ВВК и не имеют отсрочки или брони;
- мужчины от 25 до 60 лет без опыта службы, если они не имеют отсрочки или бронирования;
- те, кто ранее был снят с учета, но повторный медосмотр признал их годными;
- лица со статусом "ограниченно годный", которому отменено действие, и решение об их службе принимает ВВК.
Можно ли пожаловаться на действия ТЦК?
Адвокат Наталья Гнатик отметила, что проблемы с неправомерными действиями ТЦК советуют решать в суде, но это может затянуться на месяцы.
Она предупредила, что при личном обращении в ТЦК без оснований для отсрочки, человека могут мобилизовать.