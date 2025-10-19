Кого могут мобилизовать в ноябре 2025 года – рассказывает 24 Канал.

Кто подпадает под мобилизацию в ноябре 2025 года?

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на службу могут быть призваны военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья, не имеют отсрочки и не состоят на учете для бронирования.

Стоит отличать две категории:

военнообязанные – мужчины, которые уже имеют опыт службы или проходили военную подготовку, например, на военной кафедре;

призывники – лица без военного опыта или образования, которые до 25 лет могут служить только добровольно.

Таким образом, основная часть мобилизованных – мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Ранее предел устанавливали с 27 лет, но ее снизили до 25, что расширило круг потенциальных призывников.

Кто может получить повестку в ноябре:

военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет с опытом службы или военным образованием, которые признаны годными ВВК и не имеют отсрочки или брони;

мужчины от 25 до 60 лет без опыта службы, если они не имеют отсрочки или бронирования;

те, кто ранее был снят с учета, но повторный медосмотр признал их годными;

лица со статусом "ограниченно годный", которому отменено действие, и решение об их службе принимает ВВК.

Можно ли пожаловаться на действия ТЦК?