Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины.

Что сказал Зеленский об авиации?

В вечернем обращении 10 декабря президент Зеленский заявил об усилении украинской обороны. В частности, известно о том, что Украина усилила авиацию.

Сегодня есть усиление нашей боевой авиации. Детали пока не публичные, но постоянно добавляем сил в небе,

– сказал лидер Украины.

Подробностей Владимир Зеленский пока не открыл. В то же время он отметил, что Украина работает быстро, а каждый международный визит и переговоры дают практический результат для обороны и устойчивости страны.

Помощь Украине от партнеров: последние заявления