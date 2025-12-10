Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Что говорит Зеленский о мирном плане?

По словам украинского лидера, 10 декабря в графике разговор с американской стороной по документу, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны.

Параллельно финализируем работу по 20 пунктам фундаментального документа, что может определить параметры окончания войны, и рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам после нашей совместной работы с командой Президента Трампа и партнерами в Европе,

– отметил Президент.

На 11 декабря запланирована встреча в формате Коалиции желающих. "И очень продуктивно работаем для обеспечения будущей безопасности и недопущения повторения российской агрессии", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития. "Мы исходим из того, что мир не имеет альтернативы, и ключевые вопросы – как заставить Россию остановить убийства и что конкретно сдержит Россию от третьего вторжения", – резюмировал Зеленский.

Что известно о документах по мирному соглашению?