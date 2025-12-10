Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.
Что говорит Зеленский о мирном плане?
По словам украинского лидера, 10 декабря в графике разговор с американской стороной по документу, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны.
Параллельно финализируем работу по 20 пунктам фундаментального документа, что может определить параметры окончания войны, и рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам после нашей совместной работы с командой Президента Трампа и партнерами в Европе,
– отметил Президент.
На 11 декабря запланирована встреча в формате Коалиции желающих. "И очень продуктивно работаем для обеспечения будущей безопасности и недопущения повторения российской агрессии", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития. "Мы исходим из того, что мир не имеет альтернативы, и ключевые вопросы – как заставить Россию остановить убийства и что конкретно сдержит Россию от третьего вторжения", – резюмировал Зеленский.
Что известно о документах по мирному соглашению?
К слову, Владимир Зеленский подтвердил существование трех документов, касающихся мирного соглашения. По его словам, первый документ рамочный, который сейчас содержит 20 пунктов и постоянно меняется.
Второй документ касается гарантий безопасности для Украины. Сейчас он обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинской и европейской сторонами. Третий документ, как сообщил Зеленский, посвящен восстановлению Украины после завершения войны.
Сейчас продолжаются переговоры по всем трем документам. Кроме того, по словам финского лидера Стубба, мир для Украины "ближе, чем когда-либо" с февраля 2022 года.