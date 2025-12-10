Про це пише 24 Канал із посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Дивіться також Чи може Україна вступити до ЄС з окупованими територіями: уроки розділеного навпіл Кіпру

Що каже Зеленський про мирний план?

За словами українського лідера, 10 грудня у графіку розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни.

Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою Президента Трампа та партнерами у Європі,

– зазначив Президент.

На 11 грудня запланована зустріч у форматі Коаліції охочих. "І дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії", – підкреслив Зеленський.

Він додав, що тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. "Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення", – резюмував Зеленський.

Що відомо про документи щодо мирної угоди?