Про це президент сказав, відповідаючи на питання журналістів в чаті ОП, передає 24 Канал.

Які деталі трьох документів?

Президент Володимир Зеленський повідомив, що перший документ рамковий, який наразі містить 20 пунктів і постійно змінюється.

Водночас, як пише Bloomberg, президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що попередній план із 28 пунктів мав "елементи майбутньої європейської структури безпеки", які він вважає "абсолютно неприйнятними".

Другий документ стосується гарантій безпеки для України. Наразі він обговорюється між адміністрацією президента США Дональда Трампа, українською та європейською сторонами.

За словами Стубба, варто розділяти "жорсткі гарантії та домовленості про безпеку". Останні ж передбачають так звану "коаліцію рішучих".

Третій документ, як повідомив Зеленський, присвячений відбудові України після завершення війни.

Фінський лідер наголосив, що наразі тривають переговори щодо всіх трьох документів. Крім того, за словами Стубба, мир для України "ближчий, ніж будь-коли" з лютого 2022 року.

Мирна угода для України: останні заяви