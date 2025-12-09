Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Президента США Дональда Трампа в інтерв'ю Politico.

Що, на думку Трампа, перешкоджає мирному процесу?

Американський політик пояснив, що Росія має перевагу через розмір і ресурси, а також висловив велику повагу народу та військовим України за хоробрість.

На думку Трампа, головна проблема – величезний рівень ненависті між Путіним і Зеленським. Він укотре стверджує, що хоче перестати бачити, як людей вбивають.

Також Президент США розповів про втрати у війні та назвав їх божевільними. "Знаєте, минулого місяця вони втратили 27 000 солдатів і кілька людей через ракетні запуски по Києву та іншим місцям", – сказав він.

"Україна втратила значні території й узбережжя, це точно не можна назвати перемогою", – сказав Трамп у відповідь на питання, чи вважає він, що Україна програла цю війну.

Нещодавно Володимир Зеленський визнав, що бачення закінчення війни в американського лідера відрізняється від українського. Ця відмінність передусім полягає у тому, що українці набагато глибше і гостріше сприймають війну, бо це їхня Батьківщина. Крім того, вони перебувають в епіцентрі подій, а тому бачать деталі й нюанси, які не помічають американці.

Хто дійсно перешкоджає мирним зусиллям?