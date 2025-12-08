8 грудня президент Зеленський поспілкувався з журналістами. Він сказав, що президент Трамп справді хоче закінчити війну, але у нього "своє бачення" миру, яке відрізняється від українського, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про позицію Трампа щодо війни?

Так, глава держави наголосив, що США – сильний партнер. У нього немає сумнівів у тому, що Дональд Трамп справді бажає покласти край кровопролиттю.

Водночас політик визнав, що бачення закінчення війни у американського лідера відрізняється від українського. Ця відмінність передусім полягає у тому, що українці набагато глибше і гостріше сприймають війну, бо це їхня Батьківщина. Крім того, вони перебувають в епіцентрі подій, а тому бачать деталі і нюанси, які не помічають американці.

Володимир Зеленський похвалив зятя Трампа Джареда Кушнера, який долучився до мирних переговорів у парі зі Стівом Віткоффом. Президен переконаний, що й вони хочуть закінчити війну. Втім, для Києва важливо не просто зупинити війну, а як, на яких засадах. Україна потребує гарантій від повторного вторгнення, бо Росії вона не довіряє.

"Ось і все. Ці деталі не дрібні для нас, і тому ми хочемо відповідь на кожну таку деталь", – підсумував політик.