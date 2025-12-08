Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу для Сумського району оголосили орієнтовно о 09:00. Незадовго після цього у Повітряних силах повідомили про фіксацію ворожого безпілотника на сході області, північно-західним курсом.

Вже о 10:05 там оприлюднили попередження про рух керованих авіаційних бомб у напрямку Сумської області. Вже через 5 хвилин у мережі з'явилася перша інформація про те, що у місті було гучно.

У Сумах чути звуки вибухів,

– ідеться у повідомленні.

Які наслідки нічної атаки на Україну?