Про це свідчать дані EMSC (Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру). Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Сильний землетрус стався у Новоросійську: що відомо?

Близько 01:30 у соціальних мережах різні спільноти почали писати, що неподалік від Новоросійська у Росії (це місто розташоване на Чорному морі з російського боку) стався сильний землетрус. Ба більше, його відчували й на нашому Донбасі та Запоріжжі.

EMSC, тобто Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр, підтверджує подію. На офіційному сайті магнітуда цього землетрусу вказана як 4,8, що є досить значним показником. Основний поштовх був на глибині у 10 кілометрів за 35 кілометрів на північний захід від Новоросійська.

Його відчували також у районі Анапи, загалом у Краснодарському краї. Місцеві описували сильні поштовхи, за яких "висотні будинки гойдалися як іграшки". Російські пабліки пишуть, що у них немає інформації про руйнування чи постраждалих.

Примітно, що місто в цей час не спало. Була оголошена тривога через ракетну небезпеку. Подія сталася о 01:21 за київським часом.

