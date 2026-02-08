Про стихійне явище повідомив Головний центр спеціального контролю.

Що відомо про землетрус у Полтавській області?

У неділю, 8 лютого, підземні поштовхи зафіксували в Полтавському районі. В районі Мачухівської громади був землетрус магнітудою три бали за шкалою Ріхтера.

Фахівці кажуть, що поштовхи сталися на глибині 9 кілометрів і міг майже не відчуватися людьми.

Це вже не перший землетрус на території Полтавщини за останні дні. Коливання сталися й в Полтавській громаді. Тоді землетрус був силою 3,1 за шкалою Ріхтера. В області це зона сейсмічної активності, де щороку фіксують підземні поштовхи.

Де нещодавно був землетрус в Україні?