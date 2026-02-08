Про стихійне явище повідомив Головний центр спеціального контролю.
Що відомо про землетрус у Полтавській області?
У неділю, 8 лютого, підземні поштовхи зафіксували в Полтавському районі. В районі Мачухівської громади був землетрус магнітудою три бали за шкалою Ріхтера.
Фахівці кажуть, що поштовхи сталися на глибині 9 кілометрів і міг майже не відчуватися людьми.
Це вже не перший землетрус на території Полтавщини за останні дні. Коливання сталися й в Полтавській громаді. Тоді землетрус був силою 3,1 за шкалою Ріхтера. В області це зона сейсмічної активності, де щороку фіксують підземні поштовхи.
Де нещодавно був землетрус в Україні?
Зовсім невідчутний землетрус стався в Чернівецькій області 4 лютого. Поштовхи були силою 1,7 й перебував на глибині близько 3 кілометрів.
Землетрус на початку місяця стався в Азовському морі. Його відчували в Криму, на Півдні й Сході України. Епіцентр був на глибині 10 кілометрів і поштовхи поширювалися на приблизно 300 кілометрів.
У січні теж землетрус фіксували у Хмельницькій області. Люди його не відчували, адже поштовхи мали слабку магнітуду – 1,5 бала – й перебували на глибині близько одного кілометра.