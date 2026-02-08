О стихийном явлении сообщил Главный центр специального контроля.
Что известно о землетрясении в Полтавской области?
В воскресенье, 8 февраля, подземные толчки зафиксировали в Полтавском районе. В районе Мачуховской общины было землетрясение магнитудой три балла по шкале Рихтера.
Специалисты говорят, что толчки произошли на глубине 9 километров и могли почти не ощущаться людьми.
Это уже не первое землетрясение на территории Полтавщины за последние дни. Колебания произошли и в Полтавской общине. Тогда землетрясение было силой 3,1 по шкале Рихтера. В области это зона сейсмической активности, где ежегодно фиксируют подземные толчки.
Где недавно было землетрясение в Украине?
Совсем неощутимое землетрясение произошло в Черновицкой области 4 февраля. Толчки были силой 1,7 и находилось на глубине около 3 километров.
Землетрясение в начале месяца произошло в Азовском море. Его ощущали в Крыму, на Юге и Востоке Украины. Эпицентр был на глубине 10 километров и толчки распространялись на примерно 300 километров.
В январе тоже землетрясение фиксировали в Хмельницкой области. Люди его не чувствовали, ведь толчки имели слабую магнитуду – 1,5 балла – и находились на глубине около одного километра.