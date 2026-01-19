Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Что известно о землетрясении в Хмельницкой области?
Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с территории Новоушицкой территориальной общины Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Сообщено о толчках магнитудой 1,5 балла на глубине 1 километра.
Специалисты отмечают, что землетрясение классифицируется как не ощутимое. Оно не повлияло на повседневную жизнь людей и не вызвало никаких угроз для зданий или коммуникаций.
Согласно классификации, землетрясение относится к категории неощутимых – его не могли зафиксировать люди, а также оно не представляло угрозы для населения или инфраструктуры,
– отметили в Главном центре специального контроля.
Что известно о последних сейсмических явлениях в Украине?
- В районе города Стрый на Львовщине произошло землетрясение магнитудой 3,0 балла на глубине 4 километра. Жители Львовской области почувствовали слабые подземные колебания.
- В Черновицкой области в ночь на 13 декабря зарегистрировали землетрясение магнитудой в 2,5 балла по шкале Рихтера.