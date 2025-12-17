Тогда как самое сильное было в Черном море. Сейсмолог, начальник центра сбора и обработки информации Главного центра специального контроля Юрий Андрущенко рассказал "УНИАН", связаны ли между собой эти землетрясения, передает 24 Канал.

Смотрите также На Западе Украины произошло землетрясение: было ли оно ощутимым

Что сказал сейсмолог о землетрясениях в Украине?

По словам сейсмолога, землетрясение магнитудой 1,7 в Хмельницкой области является нормальным явлением. Если глянуть карту общего сейсмического районирования Украины, то можно увидеть, что в Хмельницкой области ожидаемая интенсивность землетрясений может достигать 5-6 баллов.

То есть, если зафиксирована магнитуда 1,7 на небольшой глубине, то в эпицентре это соответствует интенсивности примерно 3 балла. Тогда люди могут едва почувствовать подземные толчки, а дальше от эпицентра землетрясение практически никогда не ощущается.

В то же время Андрущенко отмечает, что нужно отличать показатели магнитуды и интенсивности, которая измеряется баллами. Магнитуда – это энергетическая характеристика землетрясения, а интенсивность – то, каким образом подземные толчки чувствуют люди, и как они влияют на здания и сооружения.

Он добавляет, что местные землетрясения с небольшой глубиной происходят практически по всей территории Украины, в подавляющем большинстве люди их не чувствуют и подземные толчки регистрируют только инструментальными методами, то есть с помощью специальных приборов.

На самом деле для Хмельницкой области более опасны не местные землетрясения, а те, которые происходят в зоне Вранча (сейсмически активная зона, которая расположена в румынском уезде Вранча на участке, где стыкуются Южные и Восточные Карпаты, то есть румынская и украинская часть этих гор), потому что они ощущаются гораздо больше.

Кроме этого, сейсмолог прокомментировал землетрясение в Черном море, которое произошло вечером 12 декабря. Тогда подземные толчки зафиксировали в 12 километрах от побережья Крыма. Магнитуда этого землетрясения была 4,4.

По словам Андрущенко, побережье Крыма является сейсмоактивным регионом, поэтому для него такие землетрясения являются нормальным явлением. Подземные толчки произошли в море, и в таком случае интенсивность землетрясения оценивается лишь условно, потому что она говорит о возможных последствиях на суше.

Сейсмолог отмечает, что землетрясение произошло на глубине 16 километров. То есть в самом эпицентре, если бы это была континентальная часть, интенсивность подземных толчков была бы примерно 3 балла.

На интенсивность влияет глубина: чем она больше, тем слабее будут толчки на поверхности. На континентальной части это землетрясение вообще бы не ощущалось,

– объяснил он.

Он также добавил, что землетрясения, которые случились в Украине за последнее время, являются отдельными независимыми событиями. Они связаны с местной сейсмичностью и процессами в земной коре.

По словам Андрущенко, эти землетрясения ни о чем не свидетельствуют. Сейсмичность региона обуславливается локальной и региональной сейсмичностью. То есть, если говорить о региональной сейсмичности, то это как раз влияние землетрясений, которые происходят в зоне Вранча.

Подземные толчки, которые там фиксируют, фактически могут влиять на всю территорию Украины. А локальная сейсмичность – это такие небольшие слабые землетрясения, которые могут происходить в разных областях.

Однако Андрущенко отметил, что слабые землетрясения, которые произошли недавно, люди могут немного чувствовать только в эпицентральной зоне, и эти подземные толчки не имеют существенного влияния на критическую инфраструктуру или здания.

В комментарии 24 Канала сейсмолог Александр Кендзера также отметил, что 4 землетрясения за несколько дней – это нормальное явление.

Земля все время меняет свои формы и при этом напряжения возникают наибольшие на разломах, энергия распространяется в виде волн и доходит до поверхности. Именно это воспринимают как землетрясение,

– пояснил специалист.

Он также отметил важность учета норм и правил сейсмостойкого строительства для того, чтобы предупредить гибель людей в результате землетрясений. Специалист отметил, что в Украине нет сильных землетрясений, но подчеркнул, что при определенных обстоятельствах даже они могут нанести вред.

Землетрясения в Украине: коротко о главном