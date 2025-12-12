Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Смотрите также Ученые выяснили механизм, который "заряжает" землетрясения делая их разрушительными
Что известно о землетрясении на Тернопольщине?
Вечером 11 декабря зарегистрировали землетрясение в Тернопольской области, Чертковского района, Мельнице-Подольской ТГ. Его магнитуда была 2,9 (по шкале Рихтера).
Землетрясение зафиксировали на глубине 3 километров. По классификации оно относится к ощутимым.
Оно было ощутимо в 21:33.
Смотрите также Турцию всколыхнуло сильное землетрясение: первые последствия и кадры стихии
Землетрясения в мире: основное
В начале ноября землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане. Тогда по меньшей мере 20 человек погибли и более 320 были ранены.
В субботу, 6 декабря, на границе США и Канады произошло мощное землетрясение. Толчки магнитудой 7 зафиксировали в Аляске.
Через несколько дней, 12 декабря, у побережья префектуры Аомори на северо-востоке Японии произошло землетрясение. Предварительно его магнитуду оценивают в 6,7.