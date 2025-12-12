Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Что известно о землетрясении на Тернопольщине?

Вечером 11 декабря зарегистрировали землетрясение в Тернопольской области, Чертковского района, Мельнице-Подольской ТГ. Его магнитуда была 2,9 (по шкале Рихтера).

Землетрясение зафиксировали на глубине 3 километров. По классификации оно относится к ощутимым.

Оно было ощутимо в 21:33.

