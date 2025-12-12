Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на Японское метеорологическое агентство (JMA), передает 24 Канал.

Что известно о землетрясении?

Толчки возле Аомори зафиксировали в 11:44 утра по местному времени (04:44 по Киеву) на глубине примерно 20 километров.



Шкала землетрясений в Японии / Скриншот JMA

Японское метеорологическое агентство выдало предупреждение о цунами. Учитывая силу землетрясения, специалисты прогнозируют возможные волны высотой до 1 метра.

Заметим, что этот толчок произошел через несколько дней после более сильного землетрясения магнитудой 7,5 в том же регионе Японии. К тому же тогда мощные подземные толчки повлияли на работу местных атомных электростанций.

Какими были предыдущие землетрясения в Украине и мире?