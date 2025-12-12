Про це інформує агентство Reuters із посиланням на Японське метеорологічне агентство (JMA), передає 24 Канал.
Актуально Підземний поштовх: землетруси відкрили нові джерела енергії у надрах Йеллоустоуна
Що відомо про землетрус?
Поштовхи біля Аоморі зафіксували о 11:44 ранку за місцевим часом (04:44 за Києвом) на глибині приблизно 20 кілометрів.
Шкала землетрусів у Японії / Скриншот JMA
Японське метеорологічне агентство видало попередження про цунамі. Зважаючи на силу землетрусу, фахівці прогнозують можливі хвилі заввишки до 1 метра.
Зауважимо, що цей поштовх стався через кілька днів після сильнішого землетрусу магнітудою 7,5 у тому ж регіоні Японії. До того ж тоді потужні підземні поштовхи вплинули на роботу місцевих атомних електростанцій.
Якими були попередні землетруси в Україні та світі?
У суботу, 6 грудня, на кордоні США та Канади стався сильний землетрус: у районі Аляски сейсмологи зафіксували поштовхи магнітудою 7.
Тим часом нещодавній в Афганістані землетрус силою 6,3 призвів до загибелі щонайменше 20 осіб і поранення понад 320 людей. Епіцентр розташовувався на глибині 28 кілометрів неподалік міста Мазарі-Шаріф, де було пошкоджено частину Блакитної мечеті.
А в Туреччині ввечері 27 жовтня о 22:48 за місцевим часом у провінції Баликесір також відчули потужні поштовхи магнітудою 6,1.
Окрім того, невеликий землетрус фіксували нещодавно й в Україні. Поштовхи були 29 жовтня в Калуському районі Івано-Франківської області.