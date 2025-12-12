Відповідна інформація є в щоденному звіті Генштабу ЗСУ, передає 24 Канал.

Що відомо про знищення літака країни-агресорки?

Кількість знищених літаків окупантів збільшилася, згідно з останнім звітом від Генштабу. Так, повідомлення про "бавовну" у Криму, що відбулася напередодні, підтверджуються ефективними результатами дій ЗСУ.



Втрати росіян, серед яких літак / Інфографіка Генштабу

Зауважимо, що надвечір 11 грудня, пропагандисти інформували про загиблих і поранених серед російських військових після атаки на аеродром "Кача".

До слова, за даними відкритих джерел, аеродром Кача використовується російськими окупантами як база для авіації, вертольотів і БпЛА, зокрема 318-го окремого змішаного авіаполку з Ан‑26, Бе‑12 та Ка‑27. З цього аеродрому ворог запускає дрони по південних регіонах України.

Удар по військовій техніці ворога підтвердили й агенти руху опору "Атеш". Вони стверджують, що допомогли ЗСУ провести операцію. Крім того, партизани повідомляли, що українські дрони готувалися атакувати військові об’єкти у Севастополі та на аеродромі Кача.

Цікаво! За даними Генштабу, за час повномасштабної війни кремлівська армія втратила вже 432 літаки.

Інші "нещасні випадки" для авіації противника