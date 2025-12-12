Соответствующая информация есть в ежедневном отчете Генштаба ВСУ, передает 24 Канал.
Смотрите также Более года считался пропавшим без вести: подтверждена гибель Героя со Львовщины
Что известно об уничтожении самолета страны-агрессора?
Количество уничтоженных самолетов оккупантов увеличилось, согласно последнему отчету от Генштаба. Так, сообщения о "хлопке" в Крыму, состоявшейся накануне, подтверждаются эффективными результатами действий ВСУ.
Потери россиян, среди которых самолет / Инфографика Генштаба
Заметим, что вечером 11 декабря, пропагандисты информировали о погибших и раненых среди российских военных после атаки на аэродром "Кача".
К слову, по данным открытых источников, аэродром Кача используется российскими оккупантами как база для авиации, вертолетов и БпЛА, в частности 318-го отдельного смешанного авиаполка с Ан-26, Бе-12 и Ка-27. С этого аэродрома враг запускает дроны по южным регионам Украины.
Удар по военной технике врага подтвердили и агенты движения сопротивления "Атеш". Они утверждают, что помогли ВСУ провести операцию. Кроме того, партизаны сообщали, что украинские дроны готовились атаковать военные объекты в Севастополе и на аэродроме Кача.
Интересно! По данным Генштаба, за время полномасштабной войны кремлевская армия потеряла уже 432 самолета.
Другие "несчастные случаи" для авиации противника
9 декабря в Ивановской области России разбился военный самолет Ан-22 во время планового облета после ремонта. Обломки нашли в Уводском водохранилище, все семь членов экипажа погибли.
Потери россиянам продолжают наносить украинские военные. Так, 4 декабря 2025 года на аэродроме Кача в оккупированном Крыму спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило российский МиГ-29.
К тому же в Судане неподалеку от Порт-Судана разбился российский Ил-76 из-за технической неисправности при посадке, все члены экипажа погибли.