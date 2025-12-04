Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Какие вражеские цели пострадали от удара ГУР?
4 декабря 2025 года на территории военного аэродрома "Кача" в оккупированном Крыму бойцы специального подразделения ГУР МО Украины "Призраки" успешно уничтожили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.
В эту же ночь удару подвергся и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш", расположенный вблизи временно оккупированного Симферополя.
По данным ГУР, украинские спецподразделения продолжают осуществлять целенаправленные операции, направленные на ослабление российской системы противовоздушной обороны в Крыму.
В частности, регулярно выводятся из строя радиолокационные станции, зенитные комплексы, а теперь – и авиационная техника оккупационных сил.
Разведчики поразили российский истребитель: смотрите видео от ГУР
Отметим, что в сентябре "Призраки" также довольно результативно отработали по Крымскому полуострову. Тогда среди пораженных объектов были и российские противолодочные самолеты Бе-12. Кроме того, бойцам Сил обороны удалось уничтожить российский самолет Су-34 на Запорожском направлении.
Кстати, за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1140 российских военных, а также три танка, три бронемашины и одну реактивную систему залпового огня.
Что известно о других успешных операциях украинских бойцов?
Подразделения Сил специальных операций в ночь на 1 декабря поразили ряд целей в Донецкой и Луганской областях. В Покровске атака была направлена на подразделения оккупантов, а в Белояровке дроны уничтожили склад боеприпасов 51-й общевойсковой армии.
В Луганской области, в районе Денежникового, удар вывел из строя склад горюче-смазочных материалов 3-й мотострелковой дивизии.
Военная разведка также продолжает системно ослаблять российскую противовоздушную оборону на Донбассе. В частности, 29 ноября разведчики успешно атаковали важные элементы ПВО противника. Поражение понесли радиолокационные комплексы и пусковые установки вражеских зенитно-ракетных систем.