Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Читайте также Тарифы растут: новое последствие удара Украины по российским танкерам

Какие вражеские цели пострадали от удара ГУР?

4 декабря 2025 года на территории военного аэродрома "Кача" в оккупированном Крыму бойцы специального подразделения ГУР МО Украины "Призраки" успешно уничтожили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.

В эту же ночь удару подвергся и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш", расположенный вблизи временно оккупированного Симферополя.

По данным ГУР, украинские спецподразделения продолжают осуществлять целенаправленные операции, направленные на ослабление российской системы противовоздушной обороны в Крыму.

В частности, регулярно выводятся из строя радиолокационные станции, зенитные комплексы, а теперь – и авиационная техника оккупационных сил.

Разведчики поразили российский истребитель: смотрите видео от ГУР

Отметим, что в сентябре "Призраки" также довольно результативно отработали по Крымскому полуострову. Тогда среди пораженных объектов были и российские противолодочные самолеты Бе-12. Кроме того, бойцам Сил обороны удалось уничтожить российский самолет Су-34 на Запорожском направлении.

Кстати, за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1140 российских военных, а также три танка, три бронемашины и одну реактивную систему залпового огня.

Что известно о других успешных операциях украинских бойцов?