Так, например, в ночь на 1 декабря Силы специальных операций успешно ударили беспилотниками по целям в Донецкой и Луганской областях, в частности по складам боеприпасов и личному составу противника, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Сколько солдат и техники потеряла Россия?

За сутки ВСУ ликвидировали 1140 окупантов, 3 танка, 3 боевых бронированных машин и одно РСЗО.

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла:

личного состава – около 1 177 370 (+1 140) человек;

танков – 11 396 (+3);

боевых бронированных машин – 23 685 (+3);

артиллерийских систем – 34 809 (+29);

РСЗО – 1 556 (+1);

средства ПВО – 1253 (+0);

самолетов – 430 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 476 (+245);

крылатые ракеты – 4024 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 68 813 (+125);

специальная техника – 4012 (+0).

Потери России на 4 декабря 2025 года / Фото Генштаб

Что известно о последних ударах по оккупантам?