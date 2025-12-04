Так, например, в ночь на 1 декабря Силы специальных операций успешно ударили беспилотниками по целям в Донецкой и Луганской областях, в частности по складам боеприпасов и личному составу противника, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Сколько солдат и техники потеряла Россия?
За сутки ВСУ ликвидировали 1140 окупантов, 3 танка, 3 боевых бронированных машин и одно РСЗО.
С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла:
- личного состава – около 1 177 370 (+1 140) человек;
- танков – 11 396 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 685 (+3);
- артиллерийских систем – 34 809 (+29);
- РСЗО – 1 556 (+1);
- средства ПВО – 1253 (+0);
- самолетов – 430 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 476 (+245);
- крылатые ракеты – 4024 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 813 (+125);
- специальная техника – 4012 (+0).
Потери России на 4 декабря 2025 года / Фото Генштаб
Что известно о последних ударах по оккупантам?
- Недавно защитники распространили видео, на котором двое российских военных пытаются установить свой триколор на одном из зданий в Волчанске, что на Харьковщине. Украинские защитники сорвали намерения врага и ликвидировали оккупантов.
- Наши разведчики совместно с движением сопротивления провели успешную операцию на оккупированной территории Бердянского района. Было успешно поражено два автомобиля, на которых перемещались оккупанты из российского подразделения "Ахмат".
- Морские дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных нефтетанкера Kairos и Virat, которые принадлежат "теневому флоту" России, нанеся им критические повреждения.