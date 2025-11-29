После попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Это нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти. Отмечается, что во время атаки подсанкционные суда шли пустыми, ведь направлялись на загрузку в порт Новороссийск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.