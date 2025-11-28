Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Людей заставляют молчать, – ирландский журналист раскрыл, как действует теневой флот России в Греции
Что известно о взрывах танкеров?
Управление морских дел Турции сообщило, что пустой танкер Kairos подал сигнал о "внешнем ударе", когда направлялся в российский порт Новороссийск в 28 морских милях от побережья Турции.
Отмечается, что к месту происшествия немедленно направили два скоростных спасательных катера, буксир и судно экстренного реагирования, все 25 членов экипажа были спасены.
СМИ публикуют кадры пожара: смотрите видео
По данным судоходного агентства Tribeca, Kairos, вероятно, наткнулся на мину и теперь может затонуть.
Однако на этом инциденты не закончились. Удару также подвергся танкер Virat: это произошло в 35 морских милях от берега, дальше на восток в Черном море. На место происшествия направили спасательные подразделения и коммерческое судно.
Важно! И Virat, и Kairos входят в список судов "теневого флота" России, на которые были наложены санкции. Они ходят под флагами Гамбии и Коморских островов, но на самом деле принадлежат россиянам.
О каком "теневом" флоте идет речь?
После введения санкций западные страны сократили доходы России от продажи нефти, однако Москва ответила созданием теневого флота – около тысячи старых танкеров. Эти суда, часто без страхования и под фальшивыми флагами, продолжают возить нефть, избегая потолка цен.
По оценкам S&P Global, в начале 2025 года такой флот обеспечивал до 17% мировых морских перевозок нефти.
С танкерами "теневого" флота России уже не впервые случаются инциденты. В частности, в ночь на 2 ноября беспилотники атаковали город Туапсе Краснодарского края России. В результате удара был поражен танкер, который может быть частью теневого флота.