Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о взрывах танкеров?

Управление морских дел Турции сообщило, что пустой танкер Kairos подал сигнал о "внешнем ударе", когда направлялся в российский порт Новороссийск в 28 морских милях от побережья Турции.

Отмечается, что к месту происшествия немедленно направили два скоростных спасательных катера, буксир и судно экстренного реагирования, все 25 членов экипажа были спасены.

СМИ публикуют кадры пожара: смотрите видео

По данным судоходного агентства Tribeca, Kairos, вероятно, наткнулся на мину и теперь может затонуть.

Однако на этом инциденты не закончились. Удару также подвергся танкер Virat: это произошло в 35 морских милях от берега, дальше на восток в Черном море. На место происшествия направили спасательные подразделения и коммерческое судно.

Важно! И Virat, и Kairos входят в список судов "теневого флота" России, на которые были наложены санкции. Они ходят под флагами Гамбии и Коморских островов, но на самом деле принадлежат россиянам.

О каком "теневом" флоте идет речь?