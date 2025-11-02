Ирландский журналист Кейлин Робертсон в эфире 24 Канала рассказал, что во время расследования на греческом острове Лесбос он увидел теневой флот России. Он намекнул, что российские деньги и страх заставляют местных молчать о масштабной коррупционной схеме.

Как действует теневой флот России возле Греции?

После введения санкций Кремль создал теневой флот, который позволяет обходить международные ограничения. Российские танкеры вывозят нефть из оккупированного Крыма и портов Черного моря, перегружают ее у берегов Греции и под фальшивыми флагами отправляются дальше в Азию. Этот процесс приносит миллиардные прибыли, направляемые на финансирование войны против Украины.

Эти корабли выходят из оккупированного Крыма и различных портов России. Они перегружают нефть на другие суда, а затем идут через Суэцкий канал в Сингапур, Китай, Индию или Северную Корею,

– рассказал ирландский журналист.

Во время расследования на острове Лесбос он увидел российские танкеры просто в нескольких километрах от европейских пляжей.

Журналист отметил, что в Греции люди боятся говорить о деятельности российских судов. Местные рыбаки, работники портов и даже журналисты избегают комментариев из-за страха мести. На некоторых островах фиксируют случаи поджогов лодок тем, кто сотрудничает с иностранными медиа.

Чтобы попасть на лодку и снять эти суда, мне пришлось письменно пообещать рыбакам, что не буду показывать их лодку. Один из них сказал, что ему подожгли бы лодку, если бы он помог журналистам,

– рассказал Кейлин Робертсон.

Российское влияние распространилось не только на местную экономику, но и на информационное пространство. Из-за финансовых связей и коррупции тема теневого флота замалчивается, а часть портов фактически обслуживает российские суда. Робертсон отметил, что российские деньги и страх делают эту тему табуированной даже в Европейском Союзе.

Теневой флот финансирует войну и шпионаж России

Теневой флот стал не только экономическим, но и военным инструментом Кремля. Часть судов, по его словам, используется для шпионажа, кражи украинского зерна и финансирования российских операций за рубежом. Через эти поставки Россия заработала более ста миллиардов долларов только за прошлый год.

Это не просто корабли с нефтью. Это суда, которые перевозят деньги для финансирования войны против Украины. Некоторые из них имеют лаборатории для поиска подводных кабелей и даже занимаются шпионажем,

– рассказал ирландский журналист.

Расследователь подчеркнул, что многие страны ЕС и дальше закрывают глаза на присутствие таких судов в своих водах. Он убежден, что остановить эту схему можно только путем наказания владельцев танкеров и капитанов. По мнению Робертсона, равнодушие и коррупция внутри Европы позволяют России продолжать войну, прикрываясь торговлей нефтью.

Европа закрывает глаза на теневой флот России

Журналист заметил, что российские танкеры и дальше действуют в водах Европы, несмотря на многолетние санкции. Новые ограничения, которые принимают США и ЕС, часто остаются лишь на бумаге, тогда как суда ежедневно перевозят нефть и краденое украинское зерно. Каждый рейс приносит Кремлю миллионы долларов прибыли.

Это происходит прямо сейчас, и мы позволяем этому продолжаться. Санкции объявляют еще с 2014 года, но я до сих пор вижу эти корабли у пляжей Греции,

– сказал Кейлин Робертсон.

Теневой флот стал частью гибридной войны, которую Россия ведет против всего мира. Под прикрытием торговли нефтью и зерном Кремль финансирует вторжения, шпионские операции и коррупционные схемы в Европе. Именно эти маршруты обеспечивают постоянный поток денег в российский военный бюджет.

Я отправился на этот остров и провел расследование, потому что то, что Россия делает на поле боя, это не конец войны. Она воюет со всеми. Это война с ворованным зерном, с нефтью, с финансированием войны, с тем, что она делает со странами по всему миру,

– подытожил ирландский журналист.

Проблема выходит далеко за пределы украинского фронта. Без решительной позиции Евросоюза и реального контроля за перевозками теневой флот и дальше будет оставаться источником прибыли для российской военной машины.

Что известно о теневом флоте России?