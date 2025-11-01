Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 канала отметил, что в ближайшее время могут быть положительные новости из Крыма. Он намекнул, что враг теряет контроль, несмотря на попытки стабилизировать ситуацию на полуострове.

Что происходит в Крыму?

Россияне пытаются укрепить оборону полуострова, в частности закрывают движение через Крымский мост и устанавливают дополнительные заграждения. Украинская разведка внимательно следит за ситуацией на всех направлениях, фиксируя изменения в работе оккупантов и их попытки патрулировать акваторию Севастополя. Часть информации, по словам Сергея Братчука, используют для планирования будущих ударов.

Мы полностью отслеживаем ситуацию по всем локациям. Информацию всю предоставить не могу, потому что она используется не только для разведки, но и для нанесения соответствующих ударов,

– пояснил представитель Украинской добровольческой армии.

Российские войска пытаются успокоить местное население, создавая видимость стабильности. На некоторое время им удалось восстановить поставки топлива и горюче-смазочных материалов, однако жители Крыма все равно накапливают запасы в собственных гаражах, что приводит к взрывам и пожарам.

Работа по Крыму продолжается. Думаю, что новости с полуострова в ближайшее время будут довольно интересные и положительные для нас,

– подытожил Сергей Братчук.

Несмотря на попытки оккупантов укрепить оборону и контролировать ситуацию, их действия не меняют общей тенденции. Украинские силы сохраняют инициативу, а операции на полуострове остаются одним из главных направлений давления на врага.

Последние новости из оккупированного Крыма