С 7:00 до 9:00 по местному времени "певео" якобы уничтожила 5 беспилотников над территорией Крыма. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское минобороны.
Какие последствия атаки на оккупированный Крым?
После атаки БПЛА произошло возгорание на Симферопольской ТЭЦ в поселке Гресовский, которое входит в состав Симферополя.
Поэтому, похоже, с электроснабжением и теплоснабжением в городе будут проблемы.
Кроме того, оккупанты предупреждали об опасности Таврическую ТЭЦ в Ивановке. Тревога из-за БПЛА была и в других населенных пунктах, в частности Саках, Евпатории, Новофедоровке и тому подобное.
А еще в Гвардейском, где было попадание БПЛА в емкость с горюче-смазочными материалами. Там также возник пожар.
Пострадавших якобы нет.
В России ночью тоже взрывалось
В России в ночь на 29 октября, вероятно, был атакован Марийский НПЗ. Он расположен в 1000 километрах от Украины в республике Марий Эл.
Слышали много взрывов и в Ульяновской области России. Там под ударом был НПЗ "НС-Ойл".