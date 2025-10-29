С 7:00 до 9:00 по местному времени "певео" якобы уничтожила 5 беспилотников над территорией Крыма. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское минобороны.

Какие последствия атаки на оккупированный Крым?

После атаки БПЛА произошло возгорание на Симферопольской ТЭЦ в поселке Гресовский, которое входит в состав Симферополя.

Поэтому, похоже, с электроснабжением и теплоснабжением в городе будут проблемы.

Кроме того, оккупанты предупреждали об опасности Таврическую ТЭЦ в Ивановке. Тревога из-за БПЛА была и в других населенных пунктах, в частности Саках, Евпатории, Новофедоровке и тому подобное.

А еще в Гвардейском, где было попадание БПЛА в емкость с горюче-смазочными материалами. Там также возник пожар.

Пострадавших якобы нет.

В России ночью тоже взрывалось