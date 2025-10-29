Он расположен в 1000 километрах от границы Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
Что известно о Марийском НПЗ?
В селе Табашино в Республике Марий Эл в России атакован Марийский нефтеперерабатывающий завод. Это в 1000 километрах от Украины.
Среди продуктов завода прямогонный бензин, дизельное и судовое топливо, мазут и другие нефтепродукты. Он способен перерабатывать более 1,6 миллиона тонн нефти в год и является одним из крупнейших подпримств республики. Более 70% внешнеэкономического оборота Марий Эл приходится на этот НПЗ.
Завод расположен возле магистрального нефтепровода "Сургут-Полоцк".
Фото пожара было сделано в населенном пункте Оршанки, а геолокация съемки указывает на то, что большой пожар почти наверняка происходит с Марийского НПЗ.
Пожар на Марийском НПЗ и анализ места съемки / Фото телеграмм-канала Supernova+
Расположение Марийского НПЗ / Фото телеграмм-канала Supernova+
Взрывы в России: последние новости
В Ульяновской области России на нефтеперерабатывающем заводе "НС-Ойл" произошло от 5 до 8 взрывов, вероятно, вызванных атакой дронов. Российские телеграмм-каналы писали, что якобы их ПВО работала по "украинским дронам". Местные также отмечали о вспышках и звуках мотора в небе.
Масштабный пожар произошел на подземном газовом хранилище в Кумертау. Предполагают, что загорелось Канчуринское управление подземного хранения газа.