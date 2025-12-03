Итальянская оборонная компания Leonardo представила новую многоуровневую систему противовоздушной обороны под названием "Купол Микеланджело" (Michelangelo Dome), которая должна защитить европейские города и критическую инфраструктуру от современных военных угроз. Эта система с применением искусственного интеллекта способна выявлять и сбивать ракеты, беспилотники и даже гиперзвуковые боезаряды до того, как они нанесут вред – по принципу, похожим на израильский комплекс "Железный купол".

В то же время итальянский "Микеланджело", по словам разработчиков, ориентирован на более широкий спектр угроз и специально адаптирован к европейским потребностям. По оценке контролируемой государством итальянской компании Leonardo, потенциальный рынок этой технологии в течение следующего десятилетия может достичь 203 миллиарда евро. Презентация этой системы состоялась в Риме 27 ноября 2025 года на фоне усилий европейских государств укрепить оборону городов от ракетных атак, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину.

24 Канал рассказывает о "Куполе Микеланджело" и с помощью эксперта по военным технологиям, заместителя гендиректора компании-производителя систем РЭБ Анатолия Храпчинского анализируем, насколько целесообразно создание таких всеобъемлющих систем.

К теме Почему дроны теперь труднее сбивать и надо ли глушить мобильную связь во время атак: объясняет Храпчинский

Новый щит для городов: что такое Michelangelo Dome?

"Купол Микеланджело" позиционируется компанией Leonardo как интегрированный защитный щит, способный прикрыть важные объекты от всего спектра угроз. Проект разработан для защиты критически важной инфраструктуры, густонаселенных городских районов и объектов национального и общеевропейского значения.

Система получила имя в честь выдающегося художника эпохи Возрождения. Она имеет модульную, открытую и масштабируемую архитектуру, что позволит гибко интегрировать различные технологии и компоненты от разных стран-партнеров.



Направления защиты "Купола Микеланджело" / Leonardo

Разработчики подчеркивают, что "Микеланджело" – это не отдельный оборонный комплекс, а комплексная система или "архитектура". Она объединяет на единой платформе целый ряд средств:

новейшие наземные, морские, воздушные и космические сенсоры;

платформы киберзащиты;

системы командования и управления;

искусственный интеллект;

а также различные "эффекторы" – то есть огневые средства перехвата.

Такая интеграция должна создать своеобразный динамический купол безопасности, способный выявлять, отслеживать и нейтрализовать одновременно много угроз – даже в случае массированной и скоординированной атаки. По словам разработчиков, система должна прикрывать все операционные домены: отражение ударов с воздуха (в том числе гиперзвуковых ракет и роев дронов), защита от атак на море (как на поверхности, так и подводных), а также действия против вражеских сил на суше.

Искусственный интеллект на страже неба

В этой мощной презентации ключевой "изюминкой" Michelangelo Dome является широкое применение искусственного интеллекта и алгоритмов предсказания угроз.

Как это будет работать? Система собирает и анализирует данные с многочисленных сенсоров одновременно, что позволяет прогнозировать вражескую активность и заблаговременно выбирать оптимальные средства противодействия. По утверждению Leonardo, их "купол" способен автономно координировать лучшие контрмеры против каждой конкретной угрозы благодаря совокупному использованию нескольких сенсоров и передовых алгоритмов, пишет Euronews. Это существенно ускоряет реакцию на нападение и уменьшает нагрузку на операторов, ведь многие рутинные решения система принимает самостоятельно в режиме реального времени.

Важно, что "Микеланджело" задуман как совместимый с существующими оборонными системами НАТО. По словам генерального директора Leonardo Роберто Чинголани, этот "купол" можно интегрировать с существующими системами противовоздушной обороны стран-членов, чтобы усилить общую коллективную безопасность.

Полная реализация проекта рассчитана до конца десятилетия: после начального развертывания отдельных элементов система должна заработать в полном объеме примерно с 2028 года. В последние дни ноября итальянские военные руководители уже ознакомились с презентацией этой программы, и министерство обороны Италии заявляет о готовности делиться технологией с союзниками, сообщает Reuters.

Европейские аналоги и конкуренция

Идея создания собственного "железного купола" для Европы не нова. После российских ракетных ударов по Украине в 2022 году Германия инициировала так называемую Европейскую инициативу "Небесный щит" (ESSI). К ней присоединились более 20 стран, которые договорились совместно закупать и развертывать средства ПВО и ПРО для защиты континента.

Сердцем этой инициативы стал израильско-американский комплекс Arrow 3, способный сбивать баллистические ракеты на большой высоте. Однако ставка на израильскую технологию вызвала споры: например, Франция открыто критиковала "Небесный щит" за зависимость от неевропейского оборудования, ведь в проект не была включена французско-итальянская система SAMP/T.

По состоянию на 2025 год такие страны, как Франция, Италия, Испания, воздерживались от участия в ESSI, предпочитая искать альтернативные решения. Итальянский "Купол Микеланджело" как раз можно рассматривать как альтернативный путь, делающий ставку на европейскую инженерию и кооперацию вместо импорта вооружений.

Интересно, что война России против Украины стимулировала другие континенты пытаться скопировать концепцию израильского "Железного щита". Например, Трамповский "Золотой купол" для США.

К теме "Золотой купол" США: что за супермощный космический щит ПВО и для чего он Трампу



Работа Arrow 3 / Фото Минобороны Израиля

Стоит отметить, что Европа уже имеет фрагментированную систему ПВО, созданную из разнородных компонентов. Например, в разных странах на вооружении стоят американские Patriot или европейские комплексы SAMP/T, однако их оказалось мало, чтобы противодействовать массированным ракетно-дроновим атакам вроде тех, что переживает Украина. Это и побудило к идее общего "воздушного щита" для континента. И хотя Германия продвигает собственный путь через ESSI, Италия теперь предлагает свое видение.

Как подчеркнул министр обороны Италии Гвидо Крозетто, каждая страна сможет интегрировать в "Микеланджело" собственные технологии, а объединив усилия, Европа получит высокоинтегрированную систему защиты от всех типов угроз – от гиперзвуковых ракет до мини-дронов. Крозетто сообщил, что Италия уже обсуждает этот проект с другими европейскими государствами, приглашая их присоединиться к разработке купола безопасности нового поколения.

Политический контекст: оборонная кооперация и стратегическая автономия

Стремительное развертывание подобных проектов отражает более широкий политический контекст. Европейские страны за последние годы существенно нарастили оборонные бюджеты после российской агрессии в Украине. Полномасштабная война в Украине стала тревожным сигналом для ЕС, что отсутствие современного зонтика ПВО делает европейские города уязвимыми. В ответ страны Европы начали гонку за новыми системами противоракетной обороны, ища как закупки за океаном, так и опираясь на собственный промышленный потенциал.

На этом фоне "Микеланджело" вписывается в парадигму европейской стратегической автономии – стремление иметь ключевые оборонные технологии своего производства, а не зависеть от импорта. Представляя систему, компания Leonardo прямо отметила, что она будет способствовать укреплению технологической устойчивости Европы и большей интеграции оборонных возможностей ЕС и НАТО. Фактически итальянцы предлагают партнерам совместно развивать “купол” как общеевропейский проект, что усилит и НАТО, и оборонную промышленность ЕС одновременно.

В то же время существует и конкурентный аспект: Германия делает ставку на израильские ракеты в рамках своего "Щита", Франция продвигает собственные комплексы, а Италия акцентирует на AI-интеграции. Как отмечает CEO Leonardo Роберто Чинголани, мировые угрозы эволюционируют настолько быстро, что успешная оборона требует инноваций и международного сотрудничества без шаблонов прошлого.

Именно поэтому Италия активно ищет поддержки соседей: например, сразу после презентации в Риме министр Крозетто обсудил сотрудничество по "Микеланджело" в Париже со своей французской коллегой, подчеркивая необходимость совместно создать передовую систему противодействия всем типам угроз.

Анатолий Храпчинский, эксперт по военным технологиям, заместитель гендиректора компании-производителя систем РЭБ, в комментарии 24 Каналу считает, что проблема европейских компаний – в том, что они пытаются создать закрытую экосистему.

Говорится о том, что условная компания хочет производить все виды вооружений, которые создавали бы полную экосистему, что защитит город или страну. Но в условиях современной угрозы, когда война разворачивается очень быстро, стоит говорить об унифицированной системе, в которую могут входить и франко-итальянская SAMP/T, и немецкая IRIS-T, і Patriot, и любые израильские решения типа Iron Dome, отмечает Храпчинский.

Анатолий Храпчинский Эксперт по военным технологиям, заместитель гендиректора компании-производителя систем РЭБ Это должно быть единое программное обеспечение, которое объединит много продуктов и, в зависимости от их характеристик, создавать экосистему из различных элементов. Но эти элементы должны быть доступными. Потому что одно дело – заявить о продукте, а другое – масштабировать его. С этим сталкиваются и наши украинские производители: они заявляют о создании продукта, а когда доходит до масштабирования – сталкиваются с проблемами.

"Мы говорим о современной угрозе и о будущем", – добавляет собеседник. Потому что в то же время, кроме решений Leonardo, есть разработки Франции – и та же франко-итальянская система SAMP/T, еще Thales, есть ряд радиолокационных средств, которые передаются Украине. Сейчас Франция частично реализует условный проект, в который входит Ground Master 200 – это радар. Нам пообещали также Ground Fire 300, вместе с системами SAMP/T. То есть условно это уже некая экосистема.

Анатолий Храпчинский Эксперт по военным технологиям, заместитель гендиректора компании-производителя систем РЭБ Но при этом мы должны получать API, например, от рейнметалловских Skyranger и Skynex. Мы должны иметь возможность легко имплементировать эти системы и ставить их как боевые единицы в расчет. А что имеем сейчас: отдельные заявления отдельных производителей БпАКов, которые говорят: "мы сделаем такую приблуду, которая будет защищать всех".



А нужно иметь единую стратегию, создать единую европейскую стратегию, которая объединит всех в развитии оборонных возможностей. И чтобы не было таких пробелов, как сейчас: Европа способна производить только 300 ракет Aster-30 Block 1 в год. Поэтому мы и говорим, что вроде бы строится система, но она не гибкая в условиях современной войны.

Что в этом плохого? Идея хорошая – унифицированная система. Но получается так: "давайте попробуем сделать общие усилия", а в реальности каждый хочет завладеть рынком. А у нас война, у нас задача – обеспечить безопасность гражданских от ударных БПЛА,

– отмечает эксперт.

Читайте также Одессу ежечасно атакуют дронами не только ночью, но и днем: что за новая тактика россиян и как истощает ПВО

Это касается и украинских производителей, которым следовало бы создать единую систему, унифицировать свои изделия, объединить школу подготовки операторов противодействия – это было бы похоже на то единство, которого мы требуем от мира, рассчитывая, что именно оно поможет нам победить Россию, финализирует собеседник.

Анатолий Храпчинский Эксперт по военным технологиям, заместитель гендиректора компании-производителя систем РЭБ Здесь надо объединить усилия. Построить. Потому что одно дело – hardware, другое – software, это тоже важно. Программное обеспечение должно быть таким, что его можно имплементировать. И в то же время на европейской платформе это выглядит странно. В США, например, есть Link-16, есть условная логика: F-16 – это Lockheed Martin, F-15 - это Boeing. Есть общая стратегия по типам самолетов и их техническим требованиям. В Европе этого нет. European Defence Agency не смогла повторить судьбу американской DARPA, которая была фактически двигателем успеха большинства американских вооружений.

Успех "Микеланджело" (или его аналогов) будет зависеть не только от передовых технологий, но и от политической воли европейских государств объединить усилия. Если этот амбициозный замысел удастся реализовать, то уже к концу десятилетия над европейскими городами может появиться настоящий высокотехнологичный купол безопасности.