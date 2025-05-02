Президент США Дональд Трамп поручил создать в стране новую систему противоракетной обороны – "Золотой купол", которая должна стать аналогом израильского "Железного купола", но с межконтинентальными возможностями.

Сначала его назвали "Железный купол для Америки", а впоследствии переименовали в "Золотой купол". 28 января 2025 года Трамп подписал президентский указ, обязывающий министра обороны Пита Хегсета в течение 60 дней представить план реализации "противоракетного щита следующего поколения". Документ предусматривает создание многоуровневой системы, способной уничтожать баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты на всех этапах их полета – включая перехват в космосе.

О намерении построить "Золотой купол" Трамп также публично заявил в конце апреля во время политического митинга в штате Мичиган. В речи он подтвердил, что уже подписал соответствующий приказ, и отметил необходимость новой оборонной системы как ответа на растущие угрозы со стороны государств-противников.

Каким может быть "Золотой купол", сколько он будет стоить, надо ли вообще его создавать – читайте в материале 24 Канала.



Израильский "Железный купол" / Фото Ariel Schalit, AP

В чем концепция "Золотого купола"

"Золотой купол" – это амбициозная американская оборонная программа, которая предусматривает размещение в космосе многочисленных датчиков и перехватчиков для обнаружения и уничтожения вражеских ракет уже на подлете. Речь идет о развертывании совокупности спутников-датчиков ("защитный слой") и вооруженных боевых спутников-перехватчиков.



Один из возможных элементов "купола" – американская программа Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA)

По информации от Reuters, такая сеть могла бы включать 400 – 1000 спутников наблюдения для обнаружения и отслеживания ракет и около 200 боевых спутников с лазерами или ракетами для их перехвата посреди траектории полета.



Агентство Reuters также сообщило, что компания Илона Маска SpaceX, вместе с Palantir и Anduril, стала одним из фаворитов в борьбе за контракт. В то же время SpaceX не будет ответственной за вооружение.

В результате "Золотой купол" должен предоставлять глобальное покрытие: ракеты врага фиксируются сразу после запуска и уничтожаются еще во время фазы разгона или на раннем баллистическом участке. Этот подход существенно отличается от израильского "Железного купола", который перехватывает короткодействующие ракеты и снаряды "Града" на относительно малых дистанциях (до десятков километров) наземными средствами.

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Однако для противодействия межконтинентальным баллистическим и гиперзвуковым ракетам нужно действовать сразу после старта – в течение считанных минут, пишет NPR. Из-за огромных расстояний и вращения Земли необходимо большое количество спутников, чтобы успеть сфокусировать перехватчики на цель в нужный момент.

Так, независимая экспертная группа Американского физического общества подсчитала, что для перехвата начального залпа около 10 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет может понадобиться до 16 000 перехватчиков.



Визуализация спутников Booz Allen Hamilton / Booz Allen Hamilton

В то же время консалтинговая фирма Booz Allen Hamilton предлагает начальный вариант "Золотого купола" из около 2000 спутников, оценивая стоимость проекта в примерно 25 миллиардов долларов (в том числе расходы на научно-исследовательские работы).

Напомним, что в предыдущих реалиях такие просчеты считались фантастически оптимистичными: по мнению аналитиков из Arms Control Association, "мифический" противоракетный щит давно противоречит принципам стратегического сдерживания и выгоднее наземные системы и дипломатия.

Официальные заявления и планы реализации: вовлечен ли Маск

Формально концепция нового оборонного щита была представлена в президентском указе от 27 января 2025 года. Он предусматривает, что Пентагон в течение 60 дней с момента подписания предоставит президенту "референсную архитектуру, требования и план реализации" для системы следующего поколения.

Среди конкретных целей купола: защита США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, ускоренное развертывание спутниковых сенсорных систем (HBTSS) и создание "слоев" спутников для обнаружения и перехвата ракет (Proliferated Warfighter Space Architecture и космические перехватчики).

Также говорится о пересмотре работы Пентагона для ускорения работ и представления бюджетного плана для включения системы в проект бюджета 2026 года. На международном авиакосмическом симпозиуме в Колорадо в начале апреля 2025 года космическое командование США доложило о завершении рабочих вариантов "Золотого купола" и передало их на рассмотрение новому министру обороны Питу Хегсету.

Как отметил глава космического командования, генерал Стивен Уайтинг:

Нам нужны орбитальные перехватчики... Мы называем это оружием, и они нужны для сдерживания космической угрозы.

В то же время официальных заявлений о сроках создания системы пока немного – очевидно, что после подготовительных работ следующим этапом будет привлечение оборонных компаний и закупки. По данным прессы, к разработке "Золотого купола" активно готовятся космические и технологические компании. Reuters пишет, что группа во главе со SpaceX предлагает построить "слой наблюдения": сотни спутников, которые будут фиксировать запуски ракет.

Другие участники группы – Palantir и Anduril – поддерживают этот проект. По оценкам тех же источников, начальные затраты на проект "защитного слоя" составляют примерно 6 – 10 миллиардов долларов. При этом вооруженный "слой перехвата" – отдельные 200 вооруженных спутников – должна была бы обеспечивать другая группа подрядчиков.

Уже более 180 компаний проявили заинтересованность в проекте "Золотого купола", в частности как крупные оборонные концерны (Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, RTX и т.д.), так и стартапы (Epirus, Ursa Major). Вместе с тем SpaceX и ее руководитель Илон Маск заявили, что "не подавали никаких заявок" на "Золотой купол". По словам Маска, компания пока хочет сконцентрироваться на программах исследования космоса (например, миссиях на Марс) и только "если президент попросит, мы это сделаем".

Также обсуждается возможность арендной модели закупки (когда правительство платит за доступ к технологиям, но не покупает их полностью). Но это вызвало беспокойство у некоторых сенаторов. В частности, сенатор-демократ Джин Шахин заметила:

Когда самый богатый человек в мире может стать специальным правительственным работником и направлять миллиарды долларов на контракты своих компаний, это серьезная проблема.

Расходы и финансирование: что известно

Учитывая масштаб "Золотого купола", его стоимость может достичь десятков миллиардов долларов. В Белом доме уже дали понять, что проект будет приоритетным в военном бюджете. В частности, ожидается, что до 1 триллиона долларов может составлять бюджет обороны США на 2026 финансовый год, и значительная часть этих средств пойдет на развертывание "Золотого купола".

По информации CNN, Комитет Палаты представителей США предложил выделить около 25 миллиардов долларов на новую систему противоракетной обороны в рамках масштабного пакета оборонных расходов. Кроме "Золотого купола", в этот пакет предлагаются и другие крупные расходы, например несколько десятков миллиардов на построение военных кораблей, боеприпасы и барьеры на границе.

Какая реакция экспертов и общества

Инициатива "Золотого купола" вызвала бурную дискуссию в экспертной среде. Сторонники проекта, прежде всего в оборонном блоке, считают, что современные угрозы (новые межконтинентальные и гиперзвуковые ракеты России, Китая, а также тактические ракеты Северной Кореи и Ирана) требуют радикальных мер. Они подчеркивают, что имеющиеся наземные системы (например комплекс Aegis) не способны эффективно перехватывать мощные стратегические ракеты в разрезе всей территории США.

По их мнению, "космический щит" даст новые возможности для предотвращения катастрофических ударов по стране. Однако ряд экспертов и политиков раскритиковали инициативу как чрезмерно затратную и технически невыполнимую. Физик из Union of Concerned Scientists Лора Грего отмечает, что даже для кратковременной фазы старта мощной МБР в распоряжении перехватчиков лишь несколько сотен секунд, поэтому перехватить ракету сложно, пишет NPR.

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Профессор Джеффри Льюис (Middlebury Institute) образно объясняет разницу между "Железным" и "Золотым куполом": "Это как сравнивать байдарку и боевое судно" – то есть масштаб и технические требования очень отличаются.

Другая группа специалистов подчеркивает, что каждый доллар, потраченный на такую амбициозную систему, может пойти на другие нужды армии, на что уже указывает и критика Сената. Представители Arms Control Association охарактеризовали проект как "ошибочный и опасный" подход, влекущий за собой огромные расходы во время ограниченных ресурсов и, учитывая принципы стратегического сдерживания, может стимулировать наращивание ядерных потенциалов противников.

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Есть и практические предостережения: даже амбициозные оценки (2000 спутников за 25 миллиардов долларов) могут оказаться заниженными. В Booz Allen Hamilton вице-президент и бывший глава Агентства противоракетной обороны США Трей Оберинг сомневается, что расходы не превысят этой суммы, и говорит, что реальная цифра может быть значительно выше.

Американское общество и медиа относятся к проекту "Золотой купол" смешанно: одни воспринимают его как оправданный вызов новым угрозам, другие – как утопический идеал или политический жест. Например, ряд аналитических материалов отмечает, что подобный военный "щит" может оказаться бегством в технологии вместо дипломатии и ядерных соглашений.

В ближайшем будущем дальнейшая судьба "Золотого купола" будет зависеть от того, насколько удастся согласовать ее бюджетное финансирование, оценить риски и привлечь необходимых партнеров. Как бы там ни было, инициатива "Золотого купола" уже установила новый фокус дискуссии о национальной безопасности и будущем оружия в космосе.