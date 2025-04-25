Террористическая атака против туристов, которая рискует перерасти в открытую конфронтацию между двумя ядерными державами. Индия и Пакистан перебрасываются взаимными обвинениями, угрозами и дипломатическим давлением. Стороны настроены решительно – Индия отключила прокачку воды по реке Инд в Пакистан, а Исламабад заявил, что расценивает это как акт войны. Между тем военная техника скапливается на границе.

24 Канал объясняет, что происходит между Индией и Пакистаном и чего стоит ожидать от очередного обострения в спорном Кашмире.

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22 апреля в индийском Кашмире, вблизи города Пахалгам произошел жестокий теракт, в котором погибло 26 человек, преимущественно туристов. 25 убитых были гражданами Индии, еще один – гражданин Непала.

Ответственность за нападение взял на себя "Фронт Сопротивления" – партизанская группировка, созданная в 2019 году, которая активно действует на территориях Джамму и Кашмира. Организация признана террористической за многочисленные нападения и убийства гражданских лиц, в частности представителей индийских религиозных меньшинств, политиков, бизнесменов и туристов.

Основной целью "Фронта Сопротивления" является борьба за отделение территорий Кашмира от Индии. Свое нападение 22 апреля террористы мотивировали недовольством "чужаками", которые "незаконно" поселились в регионе, чем спровоцировали там "демографические изменения".


Медики и силы безопасности везут пострадавшего в результате атаки туриста в госпиталь / Фото Getty Image

Несмотря на то, что правительство Пакистана выразило соболезнования погибшим туристам и пожелало раненым "скорейшего выздоровления", индийское правительство отреагировало крайне остро. Там обвинили Исламабад в поддержке боевиков и попытке развязать очередное вооруженное восстание в разгар туристического сезона, когда индийскую часть Кашмира посещают сотни тысяч людей.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди даже прервал свой визит в Саудовскую Аравию, вернулся в Нью-Дели для срочного совещания по реагированию на нападение боевиков в Кашмире.

После громких заявлений о преследовании террористов "до края земли" от Моди, Индия закрыла ключевой пункт пересечения границы с Пакистаном и ограничила количество виз для их граждан.

Вслед за Нью-Дели Пакистан заявил, что приостанавливает торговлю с Индией, закрывает свое воздушное пространство для индийских самолетов и высылает дипломатов. Исламабад, в частности, назвал меры, принятые Индией, "односторонними, несправедливыми, политически мотивированными, крайне безответственными и лишенными правовых оснований".

В частности, министр обороны Пакистана назвал нападение в Кашмире "операцией под чужим флагом", а в пакистанском МИД прямо обвинили Индию во лжи.

Индия снова и снова ищет виновных, и если есть доказательства причастности Пакистана, пожалуйста, поделитесь ими с нами и миром,
– заявил министр иностранных дел Ишак Дар.

Однако самым большим ударом по Исламабаду стало приостановление "Договора о водах Инда" – соглашения, заключенного еще в 1960 году. Соглашение прописывает порядок распределения воды реки Инд между Пакистаном и Индией. Огромная система реки Инд берет начало в Тибете, протекает через Китай, контролируемую Индией часть Кашмира и достигает Пакистана.

карта Индия Пакистан Кашмир
Договор о водах Инда / Инфографика InfoData

Вода реки Инд остается жизненно необходимой для Пакистана, ведь более 20% ВВП страны приходится на аграрный сектор, 90% которого обеспечивается именно водами Инда.


Впрочем, остановка действия договора, скорее всего, не повлияет на поток воды в Пакистан немедленно, из-за специфики отвода и сохранения тех остатков воды, которые останутся в Индии на период блокады. Однако если потоки воды станут нерегулярными, аграрный сектор Пакистана может столкнуться с жестким кризисом, особенно в выращивании тех сельскохозяйственных культур, которые требуют постоянного орошения, например пшеница, рис и сахарный тростник.

Блокада реки со стороны Индии вызвала глубокое возмущение в Исламабаде – там заявили, что будут рассматривать это как акт объявления войны.

Это настоящая война. У нас и так нехватка воды из-за изменений климата. В этом году мало дождей и мало снега, и уровень воды уже на 20 – 25% ниже, чем в прошлом году,
– заявил председатель национального фермерского союза Пакистана Халид Хуссейн Баат.

Международное сообщество сегодня больше всего обеспокоено любой вооруженной эскалацией между двумя странами, которая способна возобновить давнее противостояние за спорный регион. Территория Кашмира имеет длительную историю вооруженных конфликтов между Индией и Пакистаном, однако все прошлые индо-пакистанские войны (1947 – 1948, 1965 и 1971 годов) происходили тогда, когда обе страны имели на руках только конвенционное вооружение.

В конце концов, уже в 1974 году Индия провела первые ядерные испытания, а все открытые столкновения между двумя государствами превратились в ограниченные пограничные перестрелки. Пакистан провел первые испытания своего ядерного оружия аж в 1998 году, но на тот момент словом "война" противостояние за Кашмир стороны не называли уже более 20 лет.

ядерное оружие
Приблизительная оценка объемов ядерного арсенала различных государств мира, Пакистан и Индия имеют фактически паритет в количестве бомб

Сегодня мировое внимание приковано к Кашмиру, как потенциальной арене противостояния двух ядерных держав. Обе стороны поднимают ставки и создают напряженность в приграничных зонах. Интересно, что с момента подписания "Договора о водах Инда" в 1960-м он не нарушался ни разу, независимо от вооруженных конфликтов между государствами. Индия сегодня разрушает это правило.

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Средства доставки ядерного вооружения Индии / Источник CSIS


Средства доставки ядерного вооружения Пакистана / Источник CSIS

Пакистан заявляет, что будет осторожно относиться к ответу в стиле "око за око", однако отмечает, что предоставит решительный ответ на любое вторжение со стороны Индии, если такое произойдет. Уже сейчас местные СМИ сообщают о прямых столкновениях между войсками Пакистана и Индии. Исламабад перебрасывает тяжелое вооружение в сторону индийской границы.

В то же время аналитики также обеспокоены намерениями Индии, ведь уже видели, на что способны пойти в Нью-Дели еще в 2019 году. Именно в 2019 году произошло последнее крупное нападение боевиков на индийскую часть Кашмира. По результатам атаки террористов были убиты несколько десятков индийских сотрудников службы безопасности. В ответ Индия поразила территории Пакистана воздушными ударами и заявила, что нанесла этим существенный ущерб террористам.

Пакистан нанес ответные удары и впоследствии это переросло в серию пограничных вооруженных столкновений. В конце концов, полномасштабной войны между Индией и Пакистаном тогда удалось избежать, а всю ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламская группировка Jaish-e Mohammed.

Однако на этот раз может "не повезти", убеждены аналитики. В 2019 году нападение было совершено на солдат и сотрудников полиции Индии, однако на этот раз целью атаки террористов стали гражданские туристы, еще и в основном индийского происхождения. В то же время причастность "Движения Сопротивления" до сих пор не подтверждена. Индийские спецслужбы уже заявили о задержании нескольких граждан Пакистана, подозреваемых в нападении, однако причастность самой группировки до сих пор вызывает скептицизм среди экспертов, которые считают "Движение Сопротивления" скорее виртуальными радикалами и провокаторами.

Напряженность в Кашмире наращивается, поскольку индийские силы безопасности продолжают искать подозреваемых в нападении. По сообщениям индийского вещателя DD News, уже сегодня главнокомандующий индийской армии должен прибыть в Кашмир для "оценки ситуации с безопасностью в регионе".

Для военно-политического руководства страны может стать дополнительной проблемой сам факт того, что эта атака произошла. Кашмир никогда не был безопасным местом и только последнее десятилетие там наблюдается туристический бум, вызванный ослаблением антииндийских группировок.

Впрочем, служба безопасности Индии должна была бы следить за пограничной зоной и не справилась с этой задачей, а теперь должна как-то продемонстрировать свою силу перед возмущенным населением.


Жители Кашмира заблокировали туристические зоны и провели акцию против атаки террористов / Фото AP

На днях в Кашмире уже прокатилась масштабная акция со стороны местных с осуждением террористической атаки. Антипакистанские протесты наблюдаются также в столице Индии Нью-Дели и нескольких других крупных городах. Народное недовольство продолжает нарастать одновременно в обеих странах. Граждане Индии требуют реакции на террористическую атаку, а жители Пакистана хотят ответа на водный шантаж со стороны соседей.

Лидеры Индии и Пакистана в равной степени имеют соблазн ответить силой. Пока еще рано строить прогнозы относительно будущего противостояния и его уровня. Впрочем, ожидается, что Индия не сможет ответить слабее, чем она уже делала это после террористической атаки 2019 года.

Вооруженного столкновения, как представляется, не избежать по крайней мере в ограниченной форме. Обе стороны стремятся показать силу перед собственными народами, следовательно, с высокой вероятностью, мы увидим обмен воздушными ударами в приграничной зоне.


Однако подобный сценарий сегодня крайне рискованный и легко может выйти из-под контроля. Мировое сообщество пока что вовлечено в эту конфронтацию только на уровне заявлений и призывов к сдержанности, а ожидать более решительного вмешательства не стоит.

  • К примеру, США сегодня слишком заняты торговым противостоянием с Китаем и внутренними проблемами. Война в Украине также частично оттягивает внимание администрации Белого Дома.
  • В свою очередь, Китай имеет собственный финансовый интерес в Пакистане через инвестиции в инфраструктуру страны в рамках проекта "Пояс и путь" и в целом заинтересован в стабильности. Однако Пекин не сможет выступить медиатором в этом противостоянии из-за предвзятости и собственного территориального спора с Индией.
  • ООН и Евросоюз могли бы выступить посредниками, но имеют очень ограниченное влияние на обе стороны, а политические разногласия между членами Совета Безопасности ООН не позволят найти быстрое решение, которое так необходимо для избежания более глубокой эскалации.

Сегодня обе страны используют очень жесткую риторику и фактически не ведут прямой коммуникации, следовательно, будущее развитие конфликта зависит от приверженности сторон к дипломатическому урегулированию, поиска компромиссов и символических жестов друг другу для уменьшения напряжения. К примеру, Пакистан может пообещать теснее противостоять радикалам внутри страны, взамен Индия возобновит поставки воды.

В то же время жесткое общественное давление, желание ухватиться за политические возможности, которые всегда открывают подобного рода инциденты, могут раскрутить спираль эскалации, когда две ядерные державы перейдут к прямому военному столкновению, что в конечном итоге приведет к непредсказуемым последствиям.