Терористична атака проти туристів, яка ризикує перерости у відкриту конфронтацію між двома ядерними державами. Індія та Пакистан перекидаються взаємними звинуваченнями, погрозами та дипломатичним тиском. Сторони налаштовані рішуче – Індія відключила прокачування води річкою Інд у Пакистан, а Ісламабад заявив, що розцінює це як акт війни. Тим часом військова техніка скупчується на кордоні.

24 Канал пояснює, що відбувається між Індією та Пакистаном та чого варто очікувати від чергового загострення у спірному Кашмірі.

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Терористи спровокували міждержавний конфлікт

22 квітня в індійському Кашмірі, поблизу міста Пахалгам стався жорстокий теракт, в якому загинуло 26 людей, переважно туристів. 25 вбитих були громадянами Індії, ще один – громадянин Непалу.

Відповідальність за напад взяв на себе "Фронт Спротиву" – партизанське угруповання, створене 2019 року, яке активно діє на територіях Джамму та Кашміру. Організація визнана терористичною за чисельні напади та вбивства цивільних осіб, зокрема представників індійських релігійних меншин, політиків, бізнесменів та туристів.



Основною метою "Фронту Спротиву" є боротьба за відокремлення територій Кашміру від Індії. Свій напад 22 квітня терористи мотивували невдоволенням "чужинцями", які "незаконно" оселились в регіоні, чим спровокували там "демографічні зміни".



Медики та сили безпеки везуть постраждалого внаслідок атаки туриста у шпиталь / Фото Getty Image

Попри те, що уряд Пакистану висловив співчуття загиблим туристам та побажав пораненим "скорішого одужання", індійський уряд відреагував вкрай гостро. Там звинуватили Ісламабад у підтримці бойовиків та спробі розв'язати чергове збройне повстання у розпал туристичного сезону, коли індійську частину Кашміру відвідують сотні тисяч людей.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді навіть перервав свій візит до Саудівської Аравії, повернувся в Нью-Делі для термінової наради щодо реагування на напад бойовиків у Кашмірі.



Після гучних заяв про переслідування терористів "до краю землі" від Моді, Індія закрила основний пункт перетину кордону з Пакистаном та обмежила кількість віз для їхніх громадян.

Слідом за Нью-Делі Пакистан заявив, що призупиняє торгівлю з Індією, закриває свій повітряний простір для індійських літаків та висилає дипломатів. Ісламабад, зокрема, назвав заходи, вжиті Індією, "односторонніми, несправедливими, політично вмотивованими, вкрай безвідповідальними та позбавленими правових підстав".

Зокрема, міністр оборони Пакистану назвав напад у Кашмірі "операцією під чужим прапором", а в пакистанському МЗС прямо звинуватили Індію у брехні.

Індія знову і знову шукає винних, і якщо є докази причетності Пакистану, будь ласка, поділіться ними з нами та світом,

– заявив міністр закордонних справ Ішак Дар.

Проте найбільшим ударом по Ісламабаду стало призупинення "Договору про води Інду" – угоди, укладеної ще 1960 року. Угода прописує порядок розподілу води річки Інд між Пакистаном та Індією. Величезна система річки Інд бере початок у Тибеті, протікає через Китай, контрольовану Індією частину Кашміру та досягає Пакистану.



Договір про води Інду / Інфографіка InfoData

Вода річки Інд залишається життєво необхідною для Пакистану, адже понад 20% ВВП країни припадає на аграрний сектор, 90% якого забезпечується саме водами Інду.



Утім, зупинка дії договору, найімовірніше, не вплине на потік води у Пакистан негайно, через специфіку відведення та збереження тих залишків води, які залишаться в Індії на період блокади. Однак якщо потоки води стануть нерегулярними, аграрний сектор Пакистану може зіткнутися з жорсткою кризою, особливо у вирощуванні тих сільськогосподарських культур, які потребують постійного зрошення, як-от пшениця, рис та цукрова тростина.

Блокада річки з боку Індії викликала глибоке обурення в Ісламабаді — там заявили, що розглядатимуть це як акт оголошення війни.

Це справжня війна. У нас і так нестача води через зміни клімату. Цього року мало дощів і мало снігу, і рівень води вже на 20 – 25% нижче, ніж минулого року,

– заявив голова національного фермерського союзу Пакистану Халід Хуссейн Баат.

Кашмір майже століття є предметом суперечок між Індією та Пакистаном

Міжнародна спільнота сьогодні найбільше стурбована будь-якою збройною ескалацією між двома країнами, яка здатна відновити давнє протистояння за спірний регіон. Територія Кашміру має тривалу історію збройних конфліктів між Індією та Пакистаном, проте усі минулі індо-пакистанські війни (1947 – 1948, 1965 та 1971 років) відбувалися тоді, коли обидві країни мали на руках лише конвенційне озброєння.

Зрештою, вже 1974 року Індія провела перші ядерні випробовування, а всі відкриті зіткнення між двома державами перетворилися в обмежені прикордонні перестрілки. Пакистан провів перші випробовування своєї ядерної зброї аж у 1998 році, але на той момент словом "війна" протистояння за Кашмір сторони не називали вже понад 20 років.



Приблизна оцінка обсягів ядерного арсеналу різних держав світу, Пакистан та Індія мають фактично паритет у кількості бомб

Сьогодні світова увага прикута до Кашміру, як потенційної арени протистояння двох ядерних держав. Обидві сторони підіймають ставки та створюють напруженість у прикордонних зонах. Цікаво, що від моменту підписання "Договору про води Інду" у 1960-му він не порушувався жодного разу, незалежно від збройних конфліктів між державами. Індія сьогодні руйнує це правило.



Засоби доставки ядерного озброєння Індії / Джерело CSIS



Засоби доставки ядерного озброєння Пакистану / Джерело CSIS

Пакистан заявляє, що буде обережно ставитися до відповіді в стилі "око за око", проте наголошує, що надасть рішучу відповідь на будь-яке вторгнення з боку Індії, якщо таке відбудеться. Вже зараз місцеві ЗМІ повідомляють про прямі сутички між військами Пакистану та Індії. Ісламабад перекидає важке озброєння в бік індійського кордону.

Водночас аналітики також стурбовані намірами Індії, адже вже бачили, на що здатні піти в Нью-Делі ще у 2019 році. Саме у 2019 році стався останній великий напад бойовиків на індійську частину Кашміру. За результатами атаки терористів були вбиті кілька десятків індійських співробітників служби безпеки. У відповідь Індія уразила території Пакистану повітряними ударами та заявила, що завдала цим суттєвої шкоди терористам.

Пакистан завдав ударів у відповідь та згодом це переросло у серію прикордонних збройних зіткнень. Зрештою, повномасштабної війни між Індією та Пакистаном тоді вдалося уникнути, а всю відповідальність за напад взяло на себе радикальне ісламське угруповання Jaish-e Mohammed.

Проте цього разу може "не пощастити", переконані аналітики. У 2019 напад було скоєно на солдатів та працівників поліції Індії, проте цього разу ціллю атаки терористів стали цивільні туристи, ще й здебільшого індійського походження. Водночас причетність "Руху Спротиву" досі не підтверджено. Індійські спецслужби вже заявили про затримку кількох громадян Пакистану, підозрюваних у нападі, однак причетність самого угрупування досі викликає скептицизм серед експертів, які вважають "Рух Спротиву" радше віртуальними радикалами та провокаторами.

Населення прагне відповіді

Напруженість у Кашмірі нарощується, оскільки індійські сили безпеки продовжують шукати підозрюваних у нападі. За повідомленнями індійського мовника DD News, вже сьогодні головнокомандувача індійської армії має прибути в Кашмір для "оцінки безпекової ситуації у регіоні".

Для військово-політичного керівництва країни може стати додатковою проблемою сам факт того, що ця атака відбулася. Кашмір ніколи не був безпечним місцем та лише останнє десятиліття там спостерігається туристичний бум, викликаний послабленням антиіндійських угруповань.

Утім, служба безпеки Індії мала б слідкувати за прикордонною зоною та не впоралась із цим завданням, а тепер мусить якось продемонструвати свою силу перед обуреним населенням.



Жителі Кашміру заблокували туристичні зони та провели акцію проти атаки терористів / Фото AP

Днями у Кашмірі вже прокотилася масштабна акція з боку місцевих із засудженням терористичної атаки. Антипакистанські протести спостерігаються також у столиці Індії Нью-Делі та кількох інших великих містах. Народне невдоволення продовжує наростати одночасно в обох країнах. Громадяни Індії вимагають реакції на терористичну атаку, натомість жителі Пакистану прагнуть відповіді на водний шантаж з боку сусідів.

Лідери Індії та Пакистану у рівній мірі мають спокусу відповісти силою. Наразі ще рано будувати прогнози щодо майбутнього протистояння та його рівня. Утім, очікується, що Індія не зможе відповісти слабше, ніж вона вже робила це після терористичної атаки 2019 року.



Збройного зіткнення, як видається, не уникнути принаймні в обмеженій формі. Обидві сторони прагнуть показати силу перед власними народами, отже, з високою ймовірністю, ми побачимо обмін повітряними ударами у прикордонній зоні.



Однак подібний сценарій сьогодні вкрай ризикований та легко може вийти з-під контролю. Світова спільнота наразі залучена у цю конфронтацію лише на рівні заяв та закликів до стриманості, а очікувати більш рішучого втручання не варто.

До прикладу, США сьогодні аж надто зайняті торговельним протистоянням з Китаєм та внутрішніми проблемами. Війна в Україні також частково відтягує увагу адміністрації Білого Дому.

Зі свого боку, Китай має власний фінансовий інтерес у Пакистані через інвестиції в інфраструктуру країни в рамках проєкту "Пояс і шлях" та у цілому зацікавлений у стабільності. Однак Пекін не зможе виступити медіатором у цьому протистоянні через упередженість та власний територіальний спір з Індією.

ООН та Євросоюз могли б виступити посередниками, але мають дуже обмежений вплив на обидві сторони, а політичні розбіжності між членами Ради Безпеки ООН не дозволять знайти швидкого рішення, яке так необхідно для уникнення глибшої ескалації.

Сьогодні обидві країни використовують дуже жорстку риторику та фактично не ведуть прямої комунікації, отже, майбутній розвиток конфлікту залежить від прихильності сторін до дипломатичного врегулювання, пошуку компромісів та символічних жестів один одному для зменшення напруги. До прикладу, Пакистан може пообіцяти тісніше протистояти радикалам всередині країни, натомість Індія відновить постачання води.

Водночас жорсткий суспільний тиск, бажання вхопитися за політичні можливості, які завжди відкривають подібного роду інциденти, можуть розкрутити спіраль ескалації, коли дві ядерні держави перейдуть до прямого військового зіткнення, що зрештою призведе до непередбачуваних наслідків.