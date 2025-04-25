Нині місцеві ЗМІ повідомляють про стрілецькі бої на кордоні. Де розташовані Індія та Пакистан на карті, а також де провінція Кашмір, через яку країни роками вели війну, – повідомляє 24 Канал.

Важливо Обидві країни – ядерні: Пакистан офіційно пригрозив Індії війною

Країни, які на порозі нової війни

Конфлікт між Індією та Пакистаном розпочався у 1947 році – фактично, з часу офіційного утворення обох держав. Причиною десятирічних конфліктів стала спірна провінція Кашмір.

Для довідки. До 1947 року Індія та Пакистан входили до складу Британської Індії – колоніального державного утворення. Завдяки зусиллям Мусульманської ліги 14 серпня 1947 року було утворено державу Пакистан, а 15 серпня 1947 – Індію.

Індія – велика країна у Південній Азії. Вона є першою за чисельністю населення (за деякими даними – другою) та сьомою за площею країною світу, а також найнаселенішою демократією світу. Крім того, Індія – ядерна держава. У 2023 році вона розширювала ядерні арсенали та продовжувала розробки нових систем доставлення. За приблизними підрахунками, Індія станом на 2023 рік мала в глобальних запасах 164 ядерні боєголовки.

Де на мапі світу розташована Індія: дивіться на карті

Пакистан розташований по сусідству від Індії. Країна простягнулася від Гімалаїв до Аравійського моря, та межує з Іраном, Афганістаном, Китаєм і безпосередньо – Індією. Пакистан, як і Індія, – ядерна держава. За тими ж оцінками 2023 року, країна мала в глобальних запасах 170 ядерних боєголовок. Втім, Пакистан продовжував розробляти ядерну зброю.

Де на мапі світу Пакистан: дивіться на карті

Причиною десятирічних конфліктів між Індією та Пакистаном стала спірна провінція Кашмір. Офіційно Кашмір не зафіксований угодою про кордони, тому він не входить ані до складу Індії, ані до складу Пакистану. Початком протистояння став факт того, що країни не могли вирішити питання про політичну приналежність князівства Кашмір. Більшість населення було мусульманами, але політична верхівка — індуїсти.

Тоді махараджа Кашміру Харі Сінгх вирішив приєднатися до Індії, однак це не влаштовувало пакистанський уряд. У результаті війни 1947 – 1949 років Кашмір розділили: 60% території відійшло до Індії, 40% – до Пакистану. Втім, перемир'я не допомогло розв'язати конфлікт, а тому почалося довге протистояння між державами.

Де розташована спірна провінція Кашмір: дивіться на карті

У 2019 році після кількох років примирення Індія і Пакистан відновили обстріли у спірній провінції Кашмір. Тоді обидві держави повідомляли про загиблих, а Пакистан навіть збив 2 літаки Військово-повітряних сил Індії.

Лише у 2021 році, після майже 20 років конфлікту, Індія та Пакистан уклали перемир'я. Країни погодилися на таке рішення, щоб полегшити життя сирних громадян, які живуть вздовж спірного кордону.

Однак зараз ситуація загострюється не лише через спірні території. Спочатку Індія звинуватила Пакистан у підтримці угруповання, яке розстріляло туристів. Після того країна оголосила про закриття переходу на кордоні, обмежила видачу віз, заявила, що пакистанці повинні залишити країну. Однак найбільше Пакистан обурив вихід Індії із "Договору про води Інду" від 1960 року.