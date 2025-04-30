Повідомляє 24 Канал з посиланням на пакистанського журналіста, колишнього працівника BBC Атера Казмі, який цитує міністра інформації Пакистану.

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