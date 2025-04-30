Сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Атера Казми, который цитирует министра информации Пакистана.
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Пакистан обладает достоверной разведывательной информацией о подготовке Индии к военной операции. Она может начаться в течение следующих 24 –36 часов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Атера Казми, который цитирует министра информации Пакистана.
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