Неотъемлемой частью человеческой истории всегда была война. На каждом континенте регулярно отбываются военные конфликты, стычки и полномасштабные войны, в которые бывают вовлечены другие страны.

В 2022 году весь мир следит за войной России против Украины - самыми масштабными военными действиями современного мира, героической борьбой Украины против российского террора и путинского преступного режима.

Агрессор цинично пытается захватить Украину уже почти месяц - и почему-то удивляется, что украинцы дают отпор и прогоняют его со своей земли. Война России против Украины уже стала национально-освободительной войной.

И хотя многие политики и обычные люди пытаются оправдать российский народ и отделить его от Путина, стоит помнить, что Россия не только сейчас проявляет агрессию в отношении Украины - российский террор продолжается по меньшей мере несколько столетий.

Война России против Украины ведется веками

На протяжении всей истории Украина так или иначе противостояла русским притеснениям и империализму России, который оставался неизменным даже при разных режимах.

Основание Москвы 1147 года и по сей день украинские земли и украинская идентичность находятся под постоянным гнетом нежелательного соседа.

Война имеет целью уничтожить украинство

Несмотря на то, что Россия неоднократно заявляла о братских народах и столетней дружбе украинцев и россиян, именно Россия несколько веков пытается уничтожить все, что связано с Украиной:

Язык - происходила жесткая русификация;

Заслуги украинских деятелей, художников, народный фольклор, наряды и блюда автоматически становились русскими;

Культуру и самоидентификацию - репрессии против украинских политиков, деятелей, писателей и поэтов, драматургов и других, кто хотел украинской независимости.

Первая мировая война стала первым прямым столкновением русского и украинского народа. Несмотря на то, что стороны были официально на одной стороне, именно у России были планы на украинские территории. так же развернулась и Вторая мировая война - извечные российские освободители буквально оккупировали истребленные Германией украинские земли.

Во времена СССР и в период, когда происходила Холодная война между США и Россией, украинский народ продолжает уничтожаться и ассимилироваться россиянами - именно тогда появляются известные нарративы об "загнившем западе", который якобы подстрекает страны против "великого государства", преступное НАТО и вечную угрозу для русского народа со стороны американцев.

Но даже после развала советского союза в 1991 году Россия не прекратила терроризировать Украину - продолжала тотальную русификацию, насаждала концепцию братских народов и безуспешно пыталась создать пророссийское государство с марионеточной властью. В 2014 году Россия преступно оккупировала Донбасс и Крым, и через 8 лет уже открыто вступила в войну с Украиной - сейчас весь мир наблюдает за тем, как "братский народ" устраивает геноцид украинцев, прикрываясь устаревшими нарративами времен Холодной войны.